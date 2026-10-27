După ce starul lusitan a părăsit cantonamentul naţionalei portugheze în timpul ferestrei FIFA anterioare şi a primit o suspendare din partea Federaţiei Portugheze de Fotbal (FPF), el este inclus în lotul preliminar al selecţionerului pentru meciurile de acasă cu Danemarca (14 noiembrie) şi din deplasare cu Ţara Galilor (17 noiembrie), conform Agerpres.

Totul pare să indice o revenire la normalitate pentru Cristiano. S-a scurs informaţia că se află pe lista preliminară a Portugaliei, alături de coechipierii săi Joao Felix şi Samu Costa.

Suspendarea, valabilă până pe 30 noiembrie

Portugalia este lider în Grupa D cu 12 puncte, după ce a câştigat toate meciurile.

Suspendarea lui Cristiano este în vigoare până pe 30 octombrie, dar se va fi încheiat până când Jorge Jesus va anunţa lotul final.

Ronaldo a fost suspendat 30 de zile, începând cu 30 septembrie, şi amendat cu 255 de euro, pentru că a părăsit cantonamentul echipei naţionale în urma unui conflict cu selecţionerul, după ce a aflat că nu va face parte din primul "11" pentru meciul din Liga Naţiunilor împotriva Danemarcei.