Fostul internațional Ilie Dumitrescu se alătură Federației Române de Fotbal. Ce proiecte importante va coordona

14-01-2026 | 15:42
ilie dumitrescu

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, miercuri, cooptarea fostului internaţional Ilie Dumitrescu în echipa FRF. Acesta se va implica în trei proiecte importante pentru dezvoltarea fotbalului românesc, precizează forul.

Aura Trif

Ilie Dumitrescu va fi ambasador al proiectului de promovare a finalei Europa League, pe care Federaţia Română de Fotbal îşi doreşte să o aducă la Bucureşti în 2028 sau 2029.

„Ceea ce ne dorim e ca să folosim această finală Europa League ca un element declanşator pentru cluburile din România, în ceea ce înseamnă înţelegerea mai bună a specificităţilor pieţei din Europa Centrală şi de Est. Noi şi cluburile avem aceeaşi misiune, formarea jucătorilor români, astfel încât aceştia să se poată integra cât mai uşor în fotbalul modern de astăzi, fotbalul occidental, fie la nivel de cluburi, fie pentru echipele naţionale”, menţiona preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, după şedinţa Comitetului Executiv din 9 decembrie 2025.

FRF înființează un nou departament

Pentru a-şi atinge acest obiectiv, Federaţia Română de Fotbal va înfiinţa un nou departament, Professional Club Services. Componenta tehnică a noii iniţiative strategice îşi propune să consolideze un cadru unitar pentru dezvoltarea jucătorilor tineri astfel încât tranziţia acestora către fotbalul de performanţă să fie una cât mai coerentă şi de succes.

Ilie Dumitrescu va ocupa funcţia de Player Transition Manager, urmând să fie unul dintre liantele dintre FRF şi cluburile profesioniste din întreaga ţară în ceea ce priveşte tranziţia jucătorilor tineri către echipele de seniori.

„Sunt onorat şi bucuros să fac parte din proiectele Federaţiei Române de Fotbal şi sunt 100% implicat în toate iniţiativele care au ca obiectiv dezvoltarea fotbalului românesc. Cred cu tărie că succesul acestor proiecte depinde de unitate, spirit de echipă, comunicare şi multă muncă. La iniţiativa FRF şi a Academiei Naţionale de Fotbal, am acceptat cu responsabilitate acest nou rol. Tranziţia jucătorilor de la juniori către echipele de club şi loturile naţionale reprezintă o componentă esenţială, iar pentru a reuşi este nevoie de implicarea şi susţinerea cluburilor, astfel încât cât mai mulţi jucători de valoare să ajungă la echipele naţionale. Obiectivele sunt comune: jucătorii să facă pasul spre prima reprezentativă, să fie pregătiţi pentru înalta performanţă şi să genereze beneficii sportive şi financiare pentru cluburi. De asemenea, mă bucur să fiu implicat în proiectul FRF Professional Coaching Summit, un demers important pentru dezvoltarea antrenorilor români. Experienţa antrenorilor de top poate oferi un plus real de valoare antrenorilor cu licenţele UEFA PRO şi A şi poate contribui direct la creşterea performanţei. Sunt extrem de motivat să contribui activ la aceste proiecte şi la dezvoltarea fotbalului românesc”, a declarat Ilie Dumitrescu.

Principiul care stă la baza acestui demers este viziunea FRF: obiectivele cluburilor sunt şi obiectivele echipei naţionale, iar obiectivele echipei naţionale sunt şi obiectivele cluburilor.

În 2025, FRF a organizat Youth Coaching Summit, eveniment la care au participat 150 de antrenori de copii şi juniori din România. Anul acesta FRF va lucra în parteneriat cu Aspire Academy pentru a avea o prezenţă care trece de 500 de participanţi din toată ţara şi din regiune. Începând cu toamna lui 2026, FRF îşi doreşte să organizeze şi Professional Coaching Summit pentru antrenorii care au Licenţa Pro şi Licenţa A . Ilie Dumitrescu va fi implicat în managementul acestui proiect alături de Academia Naţională de Fotbal.

Sursa: News.ro

