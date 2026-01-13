Un brand istoric din fotbalul românesc ar putea dispărea. Clubul este pe cale să se desființeze

Preşedintele grupării CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, Angelo Alistar, a anunţat iminenta desfiinţare a clubului de fotbal de ligă secundă, la sfârşitul lunii ianuarie, din cauza lipsei finanţării.

Alistar a lansat un apel public către toţi cei care pot sprijini clubul să îşi arate susţinerea faţă de echipă, dar este pesimist în privinţa acestui aspect.



"La momentul actual, aşa cum am mai spus, data de 26 ianuarie 2026 probabil va însemna finalul acestui club de fotbal. Suntem deschişi la orice fel de discuţie, de colaborare pentru ca activitatea CSM Ceahlăul să continue şi să nu ajungem la desfiinţare. Într-adevăr, din punct de vedere economic, situaţia este una dificilă în toată ţara, dar nu pot crede că un judeţ cu tradiţie în sport, precum Neamţul, poate să rămână fără reprezentare în primele trei divizii fotbalistice ale ţării", a declarat Angelo Alistar.

Preşedintele clubului Ceahlăul a transmis un mesaj şi către jucători, să respecte programul impus, în ciuda situaţiei financiare.

"Vreau să fac un apel către jucătorii rămaşi la echipă, să aibă răbdare şi să înţeleagă faptul că atâta timp cât mai există o şansă să continuăm, trebuie respectat programul impus de stafful tehnic. Eu cred în continuitate şi cred că în ultimul moment se va face lumină şi pentru noi", a mai spus Alistar.

Soluții de avaerie pentru a plăti datoriile

În privinţa vânzării lui Carl Davordzie la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, preşedintele a precizat că a fost o soluţie pentru a mai stinge din datoriile acumulate.

"În legătură cu jucătorii cu care am încheiat colaborarea, aş dori să le mulţumim pe această cale, majoritatea dintre ei fiind cei cu salarii pe care clubul nu şi le mai putea permite în situaţia actuală. Oferta primită de la Sepsi Sfântu Gheorghe pentru Carl Davordzie am fost nevoiţi să o acceptăm, jucătorul fiind în ultimele luni de contract. Această decizie a fost luată pentru a mai achita o parte din datoriile curente, cât şi o parte din salariile angajaţilor", a subliniat Angelo Alistar.

CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ se află în insolvenţă şi a rămas fără finanţatorul principal, după retragerea lui Anton Măzărianu în septembrie 2025, nemulţumit că autorităţile locale nu sprijină financiar clubul.

Fondat în 1919, clubul de fotbal din Piatra-Neamţ s-a reînfiinţat în anul 2016 sub denumirea de CSM Ceahlăul Piatra-Neamţ, după ce fosta echipă, FC Ceahlăul Piatra-Neamţ se desfiinţase din cauza datoriilor acumulate.

CSM Ceahlăul ocupă locul 15 din 22 de echipe, după 17 etape disputate din Liga a II-a. Competiţia se va relua pe 21 februarie.

