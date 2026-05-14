Un alt localnic a fost atacat de o ursoaică cu doi pui și a reușit să scape cu viață după ce s-a adăpostit într-o casă părăsită.

Și în centrul Brașovului a fost agitație mare, după ce un urs s-a plimbat nestingherit pe străzi. Ministerul Mediului acuză că autoritățile locale nu își fac treaba.

În replică, acestea se plâng că, deși procedurile s-au simplificat, împușcarea sau tranchilizarea unui animal este dificilă în orașe.

"-E ursul în spate!

-Unde?

-La coșul de gunoi!".

Ursul și-a făcut apariția în miezul zilei pe o stradă de la poalele Tâmpei, lângă pădure. Inițial s-a plimbat agale, dar s-a speriat de zgomotele orașului și a gonit spre centru, pe o stradă intens circulată.

”Milimetric m-am întâlnit cu el, dacă nu intram în casă, eram în fața ursului și el în fața mea".

Echipa de intervenție ajunsă la fața locului nu a reușit să identifice animalul. Autoritățile reclamă că, deși legea permite împușcarea sălbăticiunilor în oraș, această operațiune este foarte dificilă.

Reprezentanții Primăriei Brașov spun că în ultima vreme sunt tot mai multe apeluri la 112 care semnalează prezența urșilor în oraș.

Dan Ghiță, viceprimarul Municipiului Brașov: ”Echipa de intervenție rapidă a tranchilizat, respectiv relocat două exemplare, iar un urs a fost relocat”.

Avalanșă de apeluri 112 pentru pericole legate de urși, deși eliminarea lor a fost autorizată

La Călimănești, o femeie nu a mai așteptat autoritățile să alunge un urs prins într-un gard de sârmă și a pornit pe urmele lui cu o lopată ca să își apere gospodăria.

”Uite-l, uite-l, haida, ia lopata, dă dupa el, dă-i în cap, dă-i în cap! Hai să îl dăm în sus, că se duce la animale!".

Jandarmii atrag atenția că un astfel de comportament este extrem de periculos. În urmă cu câteva zile, în comuna Telciu, din județul Bistrița Năsăud, o femeie de 53 de ani a fost ucisă de urs când a mers pe câmp să aducă animalele de la păscut.

Oamenii stau cu teamă, mai ales că și un bărbat de 65 de ani a fost atacat de o ursoaică cu doi pui în aceeași zonă. Omul - care s-a dus pe câmp ca să dea de mâncare la animale - a avut noroc, pentru a reușit să se adăpostească într-o casă părăsită.

Victima: ”A pus ochii pe mine, s-a învârtit și s-a dat la vale spre mine. Puii au luat-o în pădure la deal, m-am ascuns după putregaiurile acelea de la casă”.

Paznicii de vânătoare spun că numărul sălbăticiunilor a crescut mult în zona comunei Telciu.

Localnică: ”Mi-e frică și pe drum, și seara să ieșim, că coboară în sat peste noi".

Localnică: "De acum merg la hribi, se duc copiii și, până îl aștepți acasă, el e mort".

Localnic: ”E ceva dezastru".

Deși procedura privind intervenția rapidă în zonele locuite a fost simplificată, iar autoritățile pot acționa direct pentru a elimina exemplarele care pun în pericol viața oamenilor și gospodăriile, apelurile la 112 sunt în creștere.

2025

martie 134

aprilie 495

2026

martie 199

aprilie 501

Sursa: STS

Aproape 13.000 de urși trăiesc în România

Diana Buzoianu, ministrul Mediului: ”Nu mai putem în fiecare zi să primim alarme peste alarme și autoritățile care au legislația aplicabilă să stea să se uite la situație, dar să încerce să facă în același timp și vânătoare de trofee".

În România, statisticile arată că aproximativ 75 la sută din urșii extrași în sezonul de vânătoare 2024-2025 au fost trofee. Valoarea unuia poate depăși 20.000 de euro, potrivit organizațiilor de mediu. Cota de recoltă a crescut de la 220 de exemplare în 2023, la 969 anul acesta.

2026 - 969 exemplare

2025 - 481 exemplare

2024 - 481 exemplare

2023 - 220 exemplare

Sursa: Ministerul Mediului

Cristian Remus Papp, WWF România: ”Da, avem o cotă dublată, însă n-am văzut nici de această dată să fie niște principii și criterii agreate pentru a ști ce urși vor fi extrași unde, cum”.

Potrivit ultimului recensământ, în România trăiesc aproape 13.000 de urși.