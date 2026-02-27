Trei fotbaliști români vor juca în optimile de finală ale Conference League: Bogdan Racoviţan (Rakow), Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano).

Iată și tabloul complet, după cum a rezultat în urma tragerii la sorți care a avut loc vineri, la Nyon:

Lech Poznań (Polonia) - Shakhtar Doneţk (Ucraina)

Crystal Palace (Anglia) - AEK Larnaca (Cipru)

Gianluca Prestianni ar fi recunoscut că l-a numit pe Vinicius Jr „maimuță" în timpul meciului dintre Benfica și Real Madrid
Samsunspor (Turcia) - Rayo Vallecano (Spania)

Sigma Olomouc (Cehia) - Mainz (Germania)

AZ Alkmaar (Olanda) - Sparta Praga (Cehia)

Fiorentina (Italia) - Raków (Polonia)

Celje (Slovenia) - AEK Atena (Grecia)

Rijeka (Croaţia) - Strasbourg (Franţa)

Programul fazelor care mai sunt de disputat în competiţie

Optimi de finală: 12 şi 19 martie

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai

Finala: 27 mai (Leipzig)