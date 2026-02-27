Trei fotbaliști români vor juca în optimile de finală ale Conference League: Bogdan Racoviţan (Rakow), Răzvan Marin (AEK Atena) şi Andrei Raţiu (Rayo Vallecano).
Iată și tabloul complet, după cum a rezultat în urma tragerii la sorți care a avut loc vineri, la Nyon:
Lech Poznań (Polonia) - Shakhtar Doneţk (Ucraina)
Crystal Palace (Anglia) - AEK Larnaca (Cipru)
Samsunspor (Turcia) - Rayo Vallecano (Spania)
Sigma Olomouc (Cehia) - Mainz (Germania)
AZ Alkmaar (Olanda) - Sparta Praga (Cehia)
Fiorentina (Italia) - Raków (Polonia)
Celje (Slovenia) - AEK Atena (Grecia)
Rijeka (Croaţia) - Strasbourg (Franţa)
Programul fazelor care mai sunt de disputat în competiţie
Optimi de finală: 12 şi 19 martie
Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie
Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai
Finala: 27 mai (Leipzig)