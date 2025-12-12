Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena, în Conference League

12-12-2025 | 07:22
Răzvan Marin

Mijlocaşul român Răzvan Marin a marcat un gol pentru AEK Atena, care a învins-o pe Samsunspor, cu scorul de 2-1, joi seara, în deplasare, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Conference League.

Ioana Andreescu

Turcii au deschis scorul rapid, prin autogolul lui Harold Moukoudi (4), dar Răzvan Marin a restabilit egalitatea după pauză (52), golul victoriei oaspeţilor fiind reuşit de mauritanul Aboubakary Koita (64). Marin, care a primit un cartonaş galben în min. 7, a fost înlocuit în min. 90+3.

AEK va juca în ultima etapă cu Universitatea Craiova, pe 18 decembrie, la Atena. Dacă AEK este deja calificată în faza următoare a competiţiei, având 10 puncte şi fiind pe locul 4, Universitatea este pe 23, cu 7 puncte.

Andrei Chivulete a arbitrat meciul dintre Lech Poznan şi FSV Mainz, 1-1. Mikael Ishak (41 - penalty) a înscris golul campioanei Poloniei, iar Sota Kawasaki (28) a punctat pentru Mainz, echipă învinsă de Universitatea Craiova cu 1-0, în etapa precedentă. Mainz a jucat din min. 67 în zece oameni, după eliminarea lui Nikolas Veratschnig.

Rayo Vallecano a câştigat în Polonia, 2-1 cu Jagiellonia Bialystok, prin golurile înscrise de Sergio Camello (6) şi Pacha (61). Pentru gazde a punctat tot un spaniol, Jesus Imaz (44). Internaţionalul român Andrei Raţiu a jucat tot meciul la madrileni.

radu dragusin si razvan marin
Răzvan Marin și Radu Drăgușin au mărturisit la Știrile PROTV care e cea mai frumoasă amintire de la EURO 2024

Integralist a fost şi fundaşul român Bogdna Racoviţan, la Rakow Czestochowa, care a trecut de echipa bosniacă Zrinjski Mostar cu 1-0. Norvegianul Jonatan Brunes (45+5 - penalty) a marcat golul polonezilor.

Fiorentina, aflată pe ultimul loc în Serie A, a învins-o pe Dinamo Kiev cu 2-1, pe Stadio ''Artemio Franchi''. Moise Kean (18) şi Albert Gudmundsson (74) a marcat pentru echipa ''viola'', iar Mikola Mihailenko (55) a marcat golul ucrainenilor, la care atacantul român Vladislav Blănuţă a rămas pe banca de rezerve.

Rezultatele meciurilor din etapa a cincea a competiţiei de fotbal Conference League:

BK Haecken - AEK Larnaca 1-1
Au marcat: Johan Hammar 90+4, respectiv Filip Helander (autogol) 65.

Breidablik - Shamrock Rovers Dublin 3-1
Au marcat: Viktor Margeirsson 35, Oli Omarsson 74, Kristinn Jonsson 90+2, respectiv Graham Burke 32.

FC Drita - AZ Alkmaar 0-3
Au marcat: Sven Mijnans 17, Isak Jensen 58, Ibrahim Sadiq 90.

FC Noah - Legia Varşovia 2-1
Au marcat: Matheus Aias 57, Nardin Mulahusejnovic 84, respectiv Mileta Rajovic 3.

Fiorentina - Dinamo Kiev 2-1
Au marcat: Moise Kean 18, Albert Gudmundsson 74, respectiv Mikola Mihailenko 55.

Jagiellonia Bialystok - Rayo Vallecano 1-2
Au marcat: Jesus Imaz 44, respectiv Sergio Camello 6, Pacha 61.

KF Shkendija - Slovan Bratislava 2-0
Au marcat: Kenan Bajric (autogol) 33, Sebastjan Spahiu 45+1.

Samsunspor - AEK Atena 1-2
Au marcat: Harold Moukoudi (autogol) 4, respectiv Răzvan Marin 52, Aboubakary Koita 64.

Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2
Au marcat: Steven Nsimba 79, respectiv Albion Rrahmani 50, Matej Rynes 89.
Anzor Mekvabişvili (Universitatea) a ratat un penalty în min. 38 (şut peste poartă).

Aberdeen FC - RC Strasbourg 0-1
A marcat: Martial Godo 35.
Ismael Doukoure (Strasbourg) a ratat un penalty în min. 72 (a apărat Dimităr Mitov).

Hamrun Spartans - Şahtior Doneţk 0-2
Au marcat: Luca Meirelles 61, Isaque Silva 64.

KuPS Kuopio - Lausanne 0-0

Lech Poznan - FSV Mainz 1-1
Au marcat: Mikael Ishak 41 - penalty, respectiv Sota Kawasaki 28.
Cartonaş roşu: Nikolas Veratschnig (Mainz) 67.

Lincoln Red Imps - SK Sigma Olomouc 2-1
Au marcat: Jan Koutny (autogol) 19, Nicholas Pozo 73, respectiv Daniel Vasulin 8.

Rakow Czestochowa - Zrinjski Mostar 1-0
A marcat: Jonatan Brunes 45+5 - penalty.

Rapid Viena - Omonia Nicosia 0-1
A marcat: Angelos Neophytou 19.

HNK Rijeka - NK Celje 3-0
Au marcat: Daniel Adu Adjei 55, Dejan Petrovic 71, Toni Fruk 78.
Cartonaş roşu: Artemijus Tutyskinas (Celje) 76.

Shelbourne Dublin - Crystal Palace 0-3
Au marcat: Christantus Uche 11, Eddie Nketiah 25, Yeremy Pino 37.

Clasament loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Strasbourg 5 4 1 0 8-4 13
2 Şahtior Doneţk 5 4 0 1 10-5 12
3 Rakow Czestochowa 5 3 2 0 8-2 11
4 AEK Atena 5 3 1 1 11-5 10
5 Samsunspor 5 3 1 1 10-4 10
6 Sparta Praga 5 3 1 1 7-3 10
7 Rayo Vallecano 5 3 1 1 10-7 10
8 Mainz 5 3 1 1 5-3 10
9 Crystal Palace 5 3 0 2 9-4 9
10 AEK Larnaca 5 2 3 0 6-1 9
11 Fiorentina 5 3 0 2 8-4 9
12 NK Celje 5 3 0 2 8-7 9
13 AZ Alkmaar 5 3 0 2 7-7 9
14 Rijeka 5 2 2 1 5-2 8
15 Omonia Nicosia 5 2 2 1 5-3 8
16 Lausanne 5 2 2 1 5-3 8
17 FC Noah 5 2 2 1 6-5 8
18 Jagiellonia Bialystok 5 2 2 1 5-4 8
19 FC Drita 5 2 2 1 4-5 8
20 Lech Poznan 5 2 1 2 10-7 7
21 KF Shkendija 5 2 1 2 4-4 7
22 SK Sigma Olomouc 5 2 1 2 6-7 7
23 Universitatea Craiova 5 2 1 2 4-5 7
24 Lincoln Red Imps FC 5 2 1 2 6-11 7
25 KuPS Kuopio 5 1 3 1 4-3 6
26 Zrinjski Mostar 5 2 0 3 7-9 6
27 Breidablik 5 1 2 2 5-8 5
28 Dinamo Kiev 5 1 0 4 7-9 3
29 BK Haecken 5 0 3 2 5-7 3
30 Legia Varşovia 5 1 0 4 4-7 3
31 Slovan Bratislava 5 1 0 4 4-9 3
32 Hamrun Spartans 5 1 0 4 3-8 3
33 Aberdeen 5 0 2 3 3-11 2
34 Shelbourne 5 0 1 4 0-7 1
35 Shamrock Rovers 5 0 1 4 4-12 1
36 Rapid Viena 5 0 0 5 2-13 0

Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiţiei se vor califica direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Sursa: Agerpres

