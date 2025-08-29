Adversare dificile pentru Universitatea Craiova în faza principală a Conference League. Două echipe au români în lot

29-08-2025 | 15:18
Universitatea craiova
Profimedia

Formaţia Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români.

Oltenii vor înfrunta pe teren propriu Sparta Praga, Mainz şi Noah.

În deplasare, Universitatea Craiova va juca împotriva echipelor Rapid Viena, AEK Atena şi Rakow. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Dintre români, se vor înfrunta în grupa unică şi Andres Dumitrescu şi Bogdan Racoviţan.

Echipa lui Andres Dumitrescu, Sigma Olomouc, va evolua acasă cu Lech Poznan, Celje şi Rakow şi în deplasare cu Fiorentina, Lincoln Red Imps şi Noah.

Echipa lui Bogdan Racoviţan, Raków, va înfrunta acasă SK Rapid, Zrinjski şi Universitatea Craiova şi în deplasare Sparta Praga, Omonia şi Sigma Olomouc.

Echipa Legia Varşovia, antrenată de Edward Iordănescu, va evolua cu Sparrta Praga, Lincoln Red Imps şi Samsunspor pe teren propriu şi cu Şahtior, Celje şi Noah în deplasare.

Echipa lui Andrei Raţiu, Rayo Vallecano, va înfrunta Lech Poznan, Drita şi Shkëndija acasă şi Slovan Bratislava, Jagiellonia şi Hacken în deplasare.

Echipa lui Răzvan Marin, AEK Atena, va juca acasă cu Shamrock Rovers, Aberdeen şi Universitatea Craiova şi în deplasare cu Fiorentina, Celje şi Samsunspor în deplasare.

Când vor avea loc meciurile din Conference League din acest sezon

Faza Ligii

Etapa 1: 2 octombrie 2025

Etapa 2: 23 octombrie 2025

Etapa 3: 6 noiembrie 2025

Etapa 4: 27 noiembrie 2025

Etapa 5: 11 decembrie 2025

Etapa 6: 18 decembrie 2025

Faza eliminatorie

Play-off-ul fazei eliminatorii: 19 şi 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 şi 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 şi 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie şi 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

