Calhanoglu, una dintre vedetele lui Inter, a petrecut 90 de minute pe banca de rezerve în înfrângerea de duminică, cu scorul de 0-1, suferită în fața lui Milan.

Explicația lui Chivu după meci

Conform FcInternews, Chivu a răspuns scurt la întrebarea unui reporter în timpul conferinței de presă de după meci, spunând că Calhanoglu „nu se simțea bine”, așa că nu a jucat nici măcar din postura de rezervă.

Probleme medicale în ultimele săptămâni

Mijlocașul, în vârstă de 32 de ani, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultimele săptămâni. El a ratat șapte meciuri, cinci în Serie A și două în Liga Campionilor, în ianuarie și februarie, din cauza unei probleme la gambă. El a revenit ca rezervă împotriva lui Juventus pe 14 februarie, jucând aproximativ 30 de minute, dar apoi a ratat următoarele trei meciuri din cauza unei accidentări musculare.

Marțea trecută, el a fost titular în prima manșă a semifinalei Coppa Italia împotriva lui Como și a fost înlocuit după 58 de minute.

Inter rămâne lider în Serie A

Inter este lider în Serie A, dar avansul său față de AC Milan s-a redus la șapte puncte.

Calhanoglu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai naționalei Turciei, adversara României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026, pe 26 martie.