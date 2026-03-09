În ședința coaliției s-a discutat doar în linii mari în ceea ce privește bugetul. Sursele Știrilor ProTV explică faptul că s-a ajuns în situație pentru că liderii partidelor nu au avut timp să studieze datele primite de la Ministerul Finanțelor duminică seară. Aceleați surse au mai explicat că marți sunt programate discuții ample, ședință de coaliție urmând să aibă loc de la ora 16.

Duminică seară liderii partidelor de la putere au primit o nouă schiță a proiectului de buget de la Ministerul Finanțelor, condus de Alexandru Nazare.

Social-democrații acuză că în această nouă proiecție, modificată față de săptămâna trecută, nu este menționată creșterea salariului minim de la 1 iulie. Este vorba de majorarea aceea cu de 100 lei, aproximativ la salariul net. Asta în condițiile în care există deja un acord pentru această creștere încă de acum câteva săptămâni.

Problema principală a celor de la PSD rămâne acel pachet de solidaritate, care deocamdată nu este prins în acest proiect de buget.

Legea bugetului de stat pe 2026 poate fi consultată AICI.

Luni, la ședința de coaliție participă și Daniel Băluță, primarul sectorului patru, dar și Ciprian Ciucu, actualul primar al Capitalei, pentru că este o luptă și pentru bugetul Bucureștiului, care are de acoperit datorii uriașe. Doar că tot cei din PSD cer fonduri și pentru celelalte localități.

Este prezent și ministrul energiei, Bogdan Ivan, care vine cu trei scenarii pentru ca prețul carburantului să nu sară de 10 lei pe litru. Din informațiile pe care le avem, ar fi vorba de fie de o compensare, cum este cea de acum, de 0,50 RON, de reducere a accizelor pentru o perioadă de timp, sau de reducere a TVA.

O decizie în acest sens se va lua cel mai probabil săptămâna viitoare, întorcându-ne la ședința de coaliție. Dacă se vor înțelege cumva luni cei de la PSD, PNL, USR și UDMR am putea avea acest buget prins în ședința de Guvern din această săptămână. Însă PSD a anunțat prin vocea lui Sorin Grindeanu că duminică organizează o ședință de consiliu politic național la Vila Lac, în urma căruia va decide împreună cu ceilalți lideri ai Partidului Social Democrat, dacă vor vota sau nu bugetul în Parlament.