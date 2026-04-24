Posibilitatea ca Pep Guardiola, care are contract cu clubul englez până în iunie 2027, să devină selecţionerul Italiei, după demisia lui Gennaro Gattuso ca urmare a ratării calificării la Cupa Mondială, a câştigat teren în mass-media italiană de vineri, pe fondul dubiilor legate de tehnician şi de intenţia Federaţiei italiene de fotbal (FIGC) de a iniţia un nou ciclu la echipa naţională.

Antrenorul spaniol nu a exclus anterior posibilitatea de a accepta să conducă naţionala Italiei, o ţară foarte prezentă în cariera şi amintirile sale, după perioada petrecută ca jucător la Brescia şi AS Roma, chiar dacă asta ar implica o reducere salarială, aşa cum dezvăluie Gazzetta dello Sport.

Mulţi fani şi personalităţi proeminente din fotbal consideră această opţiune cea mai bună, inclusiv fostul fotbalist Leonardo Bonucci, care a spus că „dacă există o dorinţă reală de a începe de la zero" ar paria pe Guardiola, „deoarece ar însemna o revizuire completă a tot ceea ce s-a întâmplat în trecut".

Mai mult, incertitudinile legate de contractul său cu Manchester City, în ciuda asigurărilor repetate ale antrenorului catalan în privinţa dorinţei de a-şi duce până la capăt actualul acord, valabil până în 2027, au întărit această opţiune.

Posibilitatea, încă ipotetică, nu ar fi lipsită de provocări, deoarece Guardiola ar prelua conducerea Italiei într-un moment dificil pentru FIGC, o federaţie care trece printr-o criză fără precedent şi într-un moment crucial pentru reînnoirea fotbalului italian şi a echipei sale naţionale, cu alegeri prezidenţiale programate pentru 22 iunie.

Aspectul financiar ar intra şi el în joc, deoarece Guardiola ar trebui să accepte o reducere salarială faţă de contractul său actual, deşi o parte din salariul său ar putea fi acoperită de un sponsor, adaugă Gazzetta.

Rămâne de văzut dacă dragostea lui Guardiola pentru Italia se va diminua, având în vedere criza prin care trece echipa naţională, care nu a reuşit să se califice la o Cupă Mondială timp de 12 ani şi ar trebui să aştepte până în 2030 pentru a încerca din nou.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, italianul Enzo Maresca, fostul antrenor al echipei Chelsea, este principalul favorit să-l înlocuiască pe Pep Guardiola la Manchester City, dacă spaniolul va lua decizia de a pleca de pe Etihad Stadium la finalul sezonului.