Inter joacă duminică în deplasare la Torino, unde trebuie să obţină rezultate mai bune decât Napoli şi AC Milan în acest weekend pentru a-şi asigura titlul.

O victorie a echipei Napoli pe teren propriu împotriva formaţiei Cremonese, care se luptă pentru evitarea retrogradării, vineri, nu ar face decât să amâne inevitabilul, iar forma recentă a campioanei en titre nu inspiră prea multă încredere, relatează Reuters.

Echipa lui Antonio Conte, Napoli, a pierdut acasă în faţa lui Lazio weekendul trecut şi a remizat la Parma în etapa precedentă, ceea ce i-a permis lui Milan să revină pe locul al doilea, cele două echipe fiind la egalitate, cu câte 66 de puncte.

Dacă Napoli va da greş, iar Inter îşi va face treaba la Torino, liderii vor trebui să aştepte meciul de duminică seara dintre Milan şi Juventus pentru a afla dacă titlul le este confirmat.

Încoronarea lui Chivu

Interul lui Cristian Chivu şi-a menţinut marţi şansele la dublă, revenind de la 0-2 pentru a învinge Como cu 3-2 şi a ajunge în finala Coppa Italia, iar primul sezon al antrenorului român la conducerea echipei dă roade după campania fără trofee de anul trecut.

Chivu a făcut parte din echipa Inter care a câştigat tripla sub conducerea lui Jose Mourinho în 2010 şi, deşi Liga Campionilor din acest sezon s-a încheiat cu o dezamăgire pentru noul antrenor, el este pe cale să realizeze ceea ce ar fi doar a treia dublă pe plan intern din istoria clubului.

Inter a învins Torino cu 5-0 în prima etapă, dar ar putea avea o sarcină mai dificilă nouă luni mai târziu.

Sezonul dezamăgitor al lui Torino i-a adus în pragul retrogradării şi a dus la demiterea lui Marco Baroni în februarie, dar echipa este neînvinsă în ultimele trei meciuri sub conducerea lui Roberto D'Aversa, urcând în zona de siguranţă din mijlocul clasamentului. Inter, cu un atac prolific, ar trebui însă să se dovedească prea puternică pentru o echipă a lui Torino care a primit 54 de goluri în acest sezon, doar Pisa şi Verona, ultimele două echipe din clasament, având statistici defensive mai slabe.

Inter a marcat 78 de goluri în campionat, cu 30 mai multe decât Milan şi Napoli, dintre care 12 au fost înscrise în ultimele trei meciuri.

Juventus, aflată într-o formă excelentă, ajunge pe San Siro cu intenţia nu doar de a-şi consolida poziţia pe locul patru, care garantează participarea în Liga Campionilor, ci şi de a profita de o serie de şapte meciuri fără înfrângere, care o plasează la doar trei puncte distanţă de Milan şi Napoli.