Documentul, care acoperă primele trei săptămâni ale ofensivei începute la începutul lunii martie, a documentat atacuri directe asupra civililor, a personalului medical și a unor întregi familii ucise în urma distrugerii unor clădiri rezidențiale cu mai multe etaje.

Raportul semnalează, de asemenea, lovituri deliberate asupra jurnaliștilor și lucrătorilor sanitari – fapte care, dacă se confirmă că au fost intenționate, ar putea constitui crime de război. La prezentarea documentului, purtătorul de cuvânt al OHCHR, Thameen Al-Kheetan, a amintit asasinarea recentă a jurnalistei libaneze Amal Khalil și rănirea fotografei Zeinab Faraj, ambele victime ale unui atac israelian săptămâna aceasta.

„Echipele de salvare, inclusiv cele ale Crucii Roșii Libaneze, au fost împiedicate de armata israeliană să ajungă la locurile atacurilor”, a declarat Al-Kheetan.

Atacuri neanunțate și strămutări forțate

Un alt punct grav semnalat de ONU este faptul că multe dintre lovituri nu au fost precedate de avertismente din partea Israelului, ceea ce a împiedicat civilii să se evacueze în siguranță. În același timp, ordinele generale de evacuare – „comunicate confuz și vizând aproape 14% din teritoriul Libanului” – au dus la strămutarea a peste un milion de persoane.

Potrivit raportului, 55 de localități din sudul Libanului, în apropierea graniței cu Israelul, rămân în prezent sub astfel de ordine, ceea ce ar putea fi asimilat unei deplasări forțate – practică interzisă de dreptul internațional.

Fosfor alb și distrugerea infrastructurii civile

Raportul OHCHR a înregistrat, de asemenea, plângeri privind utilizarea muniției cu fosfor alb cu efect incendiar de către armata israeliană, precum și atacuri asupra centrelor sanitare, școlilor, lăcașurilor de cult și distrugerea sau contaminarea terenurilor agricole. Acestea subminează drepturi fundamentale precum accesul la hrană, la muncă și la un mediu sănătos.

ONU: „Anchetă rapidă și imparțială”

În fața acestor posibile abuzuri, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, cerut o anchetă rapidă, amănunțită și imparțială asupra tuturor incidentelor care implică încălcări ale dreptului internațional umanitar.

„Concluziile trebuie făcute publice, iar cei responsabili trebuie să dea socoteală”, a subliniat Thameen Al-Kheetan.

Israelul nu a emis încă un răspuns oficial la acuzațiile din raportul ONU.