CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând de marţi seara, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial. În locul său ar urma să se întoarcă Dan Petrescu, la al cincilea mandat în Gruia.

Despărţirea de Mandorlini survine după ce vicecampioana a fost învinsă de Petrolul cu 1-0, luni seara, la Ploieşti. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii secunzi Laurenţiu Rus şi Ovidiu Hoban.

Italianul preluase echipa pe 24 august, acesta fiind al treilea său mandat la CFR, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reuşit, în 2010, să câştige cel de-al doilea event din istoria clubului.

Dan Petrescu ar urma să preia CFR Cluj pentru a cincea oară

Mandorlini l-a înlocuit la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat, după ce echipa ardeleană a pierdut cu 2-7, la Goeteborg, în faţa formaţiei suedeze BK Haecken, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

Potrivit Sport, la CFR este așteptat să revină acum Dan Petrescu, care va bifa astfel al cincilea său mandat de antrenor în Gruia, un veritabil record în fotbalul românesc.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













