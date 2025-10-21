CFR Cluj s-a despărțit de Andrea Mandorlini. Surpriză: Dan Petrescu va reveni pentru al cincilea mandat de antrenor

Stiri Sport
21-10-2025 | 22:48
Dan Petrescu

Clubul de fotbal CFR 1907 Cluj şi tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând de marţi seara, a anunţat gruparea din Gruia pe site-ul său oficial. În locul său ar urma să se întoarcă Dan Petrescu, la al cincilea mandat în Gruia.

 

autor
Cristian Anton

Despărţirea de Mandorlini survine după ce vicecampioana a fost învinsă de Petrolul cu 1-0, luni seara, la Ploieşti. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii secunzi Laurenţiu Rus şi Ovidiu Hoban.

Italianul preluase echipa pe 24 august, acesta fiind al treilea său mandat la CFR, după perioadele noiembrie 2009-septembrie 2010, respectiv iunie 2023-ianuarie 2024.

Alături de antrenorul italian, CFR Cluj a reuşit, în 2010, să câştige cel de-al doilea event din istoria clubului.

Dan Petrescu ar urma să preia CFR Cluj pentru a cincea oară

Mandorlini l-a înlocuit la CFR Cluj pe Dan Petrescu, care a demisionat, după ce echipa ardeleană a pierdut cu 2-7, la Goeteborg, în faţa formaţiei suedeze BK Haecken, în prima manşă a play-off-ului Conference League.

Citește și
Dan Petrescu
Dan Petrescu nu mai este antrenorul echipei Jeonbuk. "A fost o perioadă minunată"

Potrivit Sport, la CFR este așteptat să revină acum Dan Petrescu, care va bifa astfel al cincilea său mandat de antrenor în Gruia, un veritabil record în fotbalul românesc. 

FCSB-Aberdeen, rezumatul meciului

Sursa: StirilePROTV, Agerpres

Etichete: cfr cluj, dan petrescu, revenire, mandate, cinci,

Dată publicare: 21-10-2025 22:48

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”
Citește și...
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO
Stiri Sport
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO

Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească.

Dan Petrescu nu mai este antrenorul echipei Jeonbuk.
Stiri Sport
Dan Petrescu nu mai este antrenorul echipei Jeonbuk. "A fost o perioadă minunată"

Clubul Jeonbuk Hyundai Motors a anunţat, sâmbătă, despărţirea de tehnicianul Dan Petrescu.

 

Dan Petrescu a ajuns la un acord cu noua echipă. Merge într-o țară în care nu a mai antrenat până acum
Stiri Sport
Dan Petrescu a ajuns la un acord cu noua echipă. Merge într-o țară în care nu a mai antrenat până acum

Antrenorul român Dan Petrescu va semna pentru echipa sud-coreeană de fotbal Jeonbuk Hyundai Motors, a anunţat, miercuri, presa sportivă din "Ţara Dimineţilor Liniştite".

Dan Petrescu: Pot să o calific pe CFR de 20 de ori că tot sunt un antrenor slăbuţ
Stiri Sport
Dan Petrescu: Pot să o calific pe CFR de 20 de ori că tot sunt un antrenor slăbuţ

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a răspuns contestatarilor săi după calificarea în grupele Europa Conference League, afirmând în mod ironic că ar fi numit un tehnician "slăbuţ".

Reacția lui Dan Petrescu după eliminarea CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor
Stiri Sport
Reacția lui Dan Petrescu după eliminarea CFR Cluj din preliminariile Ligii Campionilor

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, după eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor în faţa grupării armene Piunik Erevan, că este foarte supărat şi trist.

Recomandări
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Stiri actuale
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

O operațiune internațională a serviciilor de informații a permis SRI și DIICOT să captureze la București doi ucraineni.  

Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”
Stiri actuale
Mărturia unui locatar în ancheta exploziei din Rahova: „Dacă gazul era oprit, de ce mai piuiau senzorii, de ce mai mirosea?”

Ancheta exploziei catastrofale din cartierul Rahova a continuat astăzi cu noi cercetări la fața locului. Procurorii au folosit și roboți ai forțelor pentru acțiuni speciale, pe care i-au introdus în blocul șubrezit de suflul deflagrației.

Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție
Stiri Politice
Concesii propuse de PSD pentru reforma în justiție: tăieri mai mici la pensia magistraților și mai mulți ani de tranziție

Coaliția de guvernare a discutat marți și despre un nou proiect de lege care să ducă la capăt reforma pensiilor magistraților, după ce Curtea Constituțională a declarat legea neconstituțională.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 Octombrie 2025

45:42

Alt Text!
La Măruță
21 Octombrie 2025

01:30:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Octombrie 2025

01:44:22

Alt Text!
ePlan
Ediția 3

15:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28