Rușine istorică pentru fotbalul românesc. CFR Cluj a fost „măcelărită” în Suedia. Hacken a dat 7 goluri

Stiri Sport
21-08-2025 | 22:21
Hacken - CFR Cluj
AFP

CFR Cluj a fost surclasată de formaţia suedeză BK Haecken cu scorul de 7-2 (4-1).

autor
Adrian Popovici

Meciul pierdut fără drept de apel de clujeni s-a desfășurat pe Hisingen Arena din Goeteborg, în prima manşă a play-off-ului Conference League la fotbal.

Pe Hisingen Arena, din Goteborg, gazdele au deschis scorul încă din al doilea minut de joc, prin Simon Gustafson, căpitanul lui Hacken. Louis Munteanu a reuşit să trimită mingea în plasă, în minutul 13, însă golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Cinci minute mai târziu Silas Andersen a majorat diferenţa pentru suedezi, apoi Tidiane Keita s-a accidentat şi a fost înlocuit. Suferinţa clujenilor a continuat şi Svanback a făcut 3-0 în minutul 24. Louis Munteanu a mai avut un gol anulat, în minutul 29, tot pentru ofsaid, iar Hacken a înscris pentru 4-0 în minutul 35, când Gustafson a trimis în gol cu o bară-gol.

Korenica a reuşit să reducă din diferenţă, în minutul 38. Imediat după pauză suedezii au refăcut diferenţa de patru goluri, prin Brusberg, gol la care tot Layouni a fost servant, aşa cum a făcut-o la toate golurile de până atunci ale gazdelor. Andrei Cordea a mai dat câteva speranţe cu golul său din minutul 50, însă Hacken a mai marcat de două ori, prin Dembe, în minutul 61, atunci când golul a fost iniţial anulat, dar a fost acordat după verificarea VAR, şi în minutul 71.

Clujenii au pierdut în cele din urmă cu 2-7, după un meci în care au fost dominaţi total şi umilinţa de la Goteborg poate însemna eliminarea echipei lui Dan Petrescu din cupele europene, înainte de faza grupei unice din Conference League.

Citește și
cfr calatori
„46 de grade afară, 40 înăuntru. Au ridicat din umeri”. Calvar într-un tren CFR pe ruta Cluj - Iași

HACKEN: Berisha – Lindberg, Lode, Samuelsson, Lundqvist (Sigge Jansson 74) – Rygaard (Holm 80), Sim. Gustafson, Andersen – Svanback (Dahbo 80), Brusberg (Dembe 57), Layouni. ANTRENOR: Jens Gustafsson

CFR CLUJ: Hindrich – Bosec, Bolgado, Sinyan (Leo Bolgado 46), M. Ilie, Camora – Emerrlahu (Fică 77), T. Keita (Djokovic 20), Korenica – Cordea (Postolachi 64), L. Munteanu (Badamosi 64), Nkololo. ANTRENOR: Dan Petrescu

Cartonaşe galbene: - / Korenica 89

Arbitri: Lukas Fähndrich - Guillaume Maire, Nicolas Müller

Arbitri VAR: Darren England - Sven Wolfensberger

Sursa: News.ro

Etichete: cfr cluj, Conference League,

Dată publicare: 21-08-2025 22:01

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
FCSB a câştigat Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj
Stiri Sport
FCSB a câştigat Supercupa României, după 2-1 cu CFR Cluj

FCSB a cucerit Supercupei României la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua din Bucureşti.

„46 de grade afară, 40 înăuntru. Au ridicat din umeri”. Calvar într-un tren CFR pe ruta Cluj - Iași
Stiri actuale
„46 de grade afară, 40 înăuntru. Au ridicat din umeri”. Calvar într-un tren CFR pe ruta Cluj - Iași

Situație revoltătoare într-un tren al CFR Călători, semnalată de un cititor al Știrilor Pro TV.

CFR Cluj a cucerit Cupa României, după 3-2 cu FC Hermannstadt în finală
Stiri Sport
CFR Cluj a cucerit Cupa României, după 3-2 cu FC Hermannstadt în finală

CFR Cluj a cucerit Cupa României la fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 3-2 (2-1), în finala desfăşurată miercuri seara, pe Arena ''Francisc Neuman'' din Arad.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
VIDEO | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12