Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după scorul dezastruos de la meciul cu Hacken: „Toți suntem vinovați”. VIDEO

21-08-2025 | 23:24
Dan Petrescu
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească.

A fost ca un vis urât. N-am reuşit să-i oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani. Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău. Chiar dacă ne calificam, această pauză tot mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club, şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mâine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Petrescu în conferinţa de presă de după meci.

Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, huiduit în timpul unei vizite-surpriză în principala gară din Washington. Ce s-a stirgat

Sursa: News.ro

