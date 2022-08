Dan Petrescu răspunde contestatarilor după calificarea în grupele Europa Conference League: „Sunt contestat aiurea”

"A fost un meci foarte greu, am întâlnit campioana Sloveniei (n.r. - NK Maribor), o echipă foarte bună, cu jucători de la echipele naţionale. Important este că CFR Cluj e în grupele Conference League şi am luat şi puţine goluri, ceea ce este foarte important. Mă bucur pentru băieţi în primul rând, pentru că merită. Şi-au revenit. Bravo lor, au demonstrat că merită să joace la CFR. Ne bucurăm că este al patrulea an la rând în care CFR Cluj merge în grupele competiţiilor europene. Mereu este o presiune, mai ales pe Dan Petrescu care nu ştie să antreneze, încât nu mai ştiu ce să fac cu toţi 'prietenii' pe care îi am. Pot să îi calific de 20 de ori că eu tot sunt un antrenor slăbuţ. Sunt contestat aiurea că dacă aş fi contestat pe merit, OK. Noi nu am pierdut niciun meci în cupele europene... Se mai întâmplă câte o înfrângere cum a fost aia... Dacă pierdeam cu 3 sau 4-0 acasă, mai aveam şi eu dubii la adresa mea, dar în momentul de faţă eu mă bucur cel mai mult pentru jucători pentru că ei merită toate felicitările, în condiţiile în care suntem noi acum", a declarat Dan Petrescu la postul Prima Sport.

Tehnicianul s-a arătat însă preocupat de programul încărcat al echipei clujene: "În schimb, în campionat am pierdut mai multe meciuri decât voiam. Dar contează şi ritmul acesta pe care îl avem pentru că aţi văzut că suferă în campionat şi FCSB, şi Craiova, este foarte greu. Eu am făcut echipa pentru meciul următor, pentru că nu avem foarte mult timp să ne bucurăm".

CFR Cluj s-a calificat în grupele Europa Conference League la fotbal, după ce a învins formaţia slovenă NK Maribor cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în manşa secundă a play-off-ului. Partida tur se încheiase cu scorul de 0-0.

Tragerea la sorţi a grupelor va avea loc vineri, la Nyon, de la ora 15:30 (ora României).

