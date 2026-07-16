CFR Cluj va înfrunta formația Alashkert în turul 2 preliminar din Conference League. Armenii s-au calificat dramatic, după ce au trecut de Yelimay Semey (Kazahstan), scor 1-1 în tur, 1-1 la retur (2-2 d.p., 6-5 d.l.d.), scrie Sport.ro.

După 1-1 în partida tur din Armenia, echilibrul și suspansul s-au menținut și la retur. Alashkert a deschis scorul în minutul 4, prin Momo Toure, însă Yelimay Semey a restabilit rapid egalitatea, după șapte minute, prin Akmal Bakhtiyarov.

Meciurile CFR - Alashkert, pe 23, respectiv 30 iulie

Partida a intrat în prelungiri, unde Yelimay Semey părea scăpată în câștigătoare după golul de 2-1 reușit de Hrvoje Ilic, în minutul 96, din penalty. Alashkert a împins însă meciul la loviturile de departajare, după un autogol al stoperului Hibor Gabriel venit tocmai în minutul 120+1.

Au fost nu mai puțin de 14 execuții la loviturile de departajare, unde Alashkert a ratat o singură dată și s-a impus cu 6-5, obținând astfel biletul pentru duelul cu CFR Cluj.

Duelurile Alashkert - CFR Cluj se vor juca pe 23 iulie (turul, în Armenia) și 30 iulie (returul, în România).