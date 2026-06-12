Au fost sancţionate şapte cluburi pentru obligaţii restante faţă de alte cluburi, angajaţi şi/sau autorităţile sociale şi fiscale.

Dinamo Batumi (GEO) avea datorii restante în sezonul 2025/26 şi, prin urmare, Camera I a CFCB a aplicat excluderea prevăzută în decizia sa anterioară luată în martie 2025. Această decizie a fost contestată în faţa Camerei de Apel a CFCB. Aceasta din urmă a respins apelul clubului şi a confirmat decizia Camerei I de a exclude clubul din următoarea competiţie de cluburi UEFA pentru care s-ar califica în următoarele trei (3) sezoane, începând cu 2026/27. Cazul poate fi încă contestat în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv.

În plus, CFCB a impus următoarele amenzi cluburilor:

• CFR 1907 Cluj (ROU) - 200.000 €

• FC Ballkani (KOS) - 200.000 €

• FK Budućnost Podgorica (MNE) - 95.000 €

• FC Ordabasy Shymkent (KAZ) - 75.000 €

• FK Sarajevo (BIH) - 20.000 €

• Athletic Club (ESP) - 10.000 €

Din cauza circumstanţelor agravante, şi anume recidiva şi/sau datoriile restante de peste 90 de zile, următoarelor patru cluburi li s-a impus, de asemenea, o excludere cu suspendare de la participarea la următoarea competiţie UEFA pentru care se vor califica:

• CFR 1907 Cluj (ROU) şi FC Ballkani (KOS), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de două sezoane şi va fi aplicată în cazul în care cluburile vor avea restanţe de plată în sezoanele 2026/27 şi 2027/28;

• FK Budućnost Podgorica (MNE) şi FC Ordabasy Shymkent (KAZ), excluderea este suspendată pentru o perioadă de probă de un sezon şi va fi aplicată numai dacă cluburile au datorii restante în sezonul 2026/27.