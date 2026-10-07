Lansarea modelului complet electric Type 01 reprezintă un pariu pentru compania-mamă JLR, care a investit miliarde în reinventarea Jaguar și se confruntă cu reacții împărțite atât în privința designului noii mașini, cât și a strategiei mărcii de a trece complet la propulsia electrică.

Mașina este un impunător „Grand Tourer” cu patru uși, cu o capotă lungă care face în mod deliberat trimitere la emblematicul Jaguar E-Type din anii 1960.

Prețul este însă unul pe măsură: modelul va costa cel puțin 130.000 de lire sterline în Marea Britanie și 130.500 de dolari în Statele Unite.

Motoarele electrice ale noului model sunt extrem de puternice, dezvoltând aproximativ 1.000 de cai putere și permițând accelerarea de la 0 la 100 km/h în 3,2 secunde. JLR susține că mașina poate parcurge până la 320 de mile, aproximativ 515 kilometri, la „viteză constantă de autostradă”.

Compania o descrie drept „cel mai avansat din punct de vedere tehnic, cel mai puternic și cel mai aerodinamic Jaguar construit vreodată”.

Prezentarea Type 01, care a avut loc marți, a provocat însă reacții împărțite pe rețelele sociale.

„Arată de parcă un Cybertruck și un Bentley Continental ar fi avut un copil nelegitim”, a comentat utilizatorul Facebook Ken Katch, făcând referire la pick-up-ul Tesla cunoscut pentru designul său controversat.

Craig Kinnersley, care conduce o companie de consultanță în domeniul mașinilor de lux, a scris pe LinkedIn că noul design este o „catastrofă totală”, că mașina seamănă cu un dric și că îi lipsește orice „element Jaguar memorabil”.

În schimb, jurnalistul auto Steve Fowler a declarat că Type 01 arată „incredibil” și că îl face să fie „mândru că este britanic”.

„Nu tuturor le va plăcea – și este în regulă. Nici nu trebuie să le placă tuturor!”, a scris el pe X.

Alistair Weaver, de la platforma de vânzări auto Edmunds, consideră că Jaguar merită totuși apreciat pentru aspectul Type 01, chiar dacă designul este „polarizant”.

„Dacă Jaguar ar fi proiectat o mașină care să arate ca oricare alta, nu ar fi avut nicio șansă”, a declarat Weaver pentru BBC.

El a avertizat însă că firma va avea de dus o luptă dificilă în Statele Unite, unde automobilele electrice devin mai puțin populare.

Controversa „woke”

Această lansare era oricum destinată să atragă atenția, după valul de controverse provocat de prezentarea inițială a noii direcții Jaguar.

În 2024, Jaguar a lansat o reclamă suprarealistă în care apăreau modele îmbrăcate în ținute neobișnuite și viu colorate. Reclama prezenta și noul logo Jaguar, însă nu apărea nicio mașină.

Două săptămâni mai târziu, directorul de design al Jaguar, Gerry McGovern, îmbrăcat în denim, a urcat pe o scenă din Miami pentru a prezenta două concepte auto radicale, în nuanțele Miami Pink și London Blue.

Mașinile-concept sunt prototipuri construite pentru a demonstra o idee de design și tehnologie, nu neapărat pentru a putea circula pe drumurile publice în forma prezentată.

Recunoscând că noile modele ar putea provoca controverse, McGovern a glumit: „Jaguar nu are nicio dorință să fie iubit de toată lumea”.

Evenimentul, care anunța viitorul Jaguar ca marcă de lux exclusiv electrică, a provocat un val puternic de critici în presă și pe rețelele sociale.

Criticii au susținut că JLR își trădează moștenirea în favoarea unei orientări „woke”. Chiar și culoarea aleasă pentru lansare a fost ironizată drept „roz Barbie”, pe fondul războaielor culturale declanșate în jurul noii imagini a companiei.

Reacțiile par să fi luat JLR prin surprindere. Reinventarea Jaguar ca marcă electrică de lux face parte dintr-o strategie amplă prezentată de companie la începutul anului 2023, când grupul s-a angajat să investească 15 miliarde de lire sterline în modele și tehnologii noi.