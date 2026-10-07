Agricultura constituie un punct de fricțiune major în ambiția Ucrainei de a se integra în UE. Mai multe țări, între care Franța și Polonia, își manifestă îngrijorarea în legătură cu consecințele unei sosiri masive de grâu ucrainean pe piețe și vor ca agricultorii europeni să fie protejați, potrivit Agerpres.

Aceste îngrijorări, considerate suficiente pentru a amenința orice acord de aderare a Kievului, au determinat Comisia Europeană să propună limitarea accesului Ucrainei la piețele agricole și la subvențiile UE.

Ucraina respinge o „restricție permanentă”

Întrebat pe acest subiect de AFP miercuri, ministrul ucrainean al agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat că Ucraina ar fi pregătită în eventualitatea unor măsuri temporare, dar s-ar opune „unei restricții permanente” care „ar contrazice însăși logica aderării depline și complete la Uniunea Europeană”.

„Acesta nu ar fi un mecanism tranzitoriu, în realitate ar fi un model diferit de aderare. Ucraina nu poate accepta o astfel de abordare”, a insistat ministrul ucrainean.

El a spus că înțelege „sensibilitatea” agricultorilor europeni, negând că Ucraina ar reprezenta o „amenințare” pentru ei, propunând „discuții substanțiale despre perioadele de adaptare, amploarea accesului la piață și mecanismele de salvgardare”.

Sectorul agricol ucrainean, afectat de loviturile rusești

Sectorul agricol ucrainean a fost puternic afectat în urma loviturilor rusești în ultimele luni. Capacitățile de stocare s-au diminuat, iar exporturile prin Marea Neagră au devenit periculoase.

Săptămâna trecută, Polonia și România au respins o cerere a Ucrainei de a o ajuta în extinderea rutelor pentru transportul cerealelor sale și de a obține subvenții pentru a le duce în Europa.

Aderarea la UE este un proces lung și complex, dar Ucraina – care din 2022 se confruntă cu o invazie rusă la scară mare – pledează pentru o procedură accelerată. Aprobarea celor 27 de state membre este necesară la fiecare etapă a aderării, notează AFP.