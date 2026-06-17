FCSB va înfrunta echipa letonă FK Auda şi va avea primul meci programat acasă.

CFR Cluj va evolua cu FC Alashkert (Armenia) sau cu FC Elimai Semei (Kazahstan), care se înfruntă în primul tur preliminar.

Celelalte două echipe din România, Universitatea Craiova şi Universitatea Cluj, vor ajunge în Conference League dacă vor pierde meciurile din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, respectiv al Ligii Europa.

Meci foarte greu pentru Universitatea Cluj

Astfel, Universitatea Craiova sau adversara sa ML Vitebsk (Belarus) va înfrunta FC Kairat Almaty (Kazahstan) sau FK Sutjeska-Nikšić (Muntenegru).

Universitatea Cluj sau Dinamo Kiev (Ucraina) va întâlni SK Brann (Norvegia).

Meciurile tur se vor disputa la 23 iulie, iar returul este programat la 30 iulie.