Gabi Mureșan, fostul fotbalist de la CFR Cluj și al naționalei, a murit la doar 44 de ani. Era primar în Mureș

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
60567670
ProSport

Primarul comunei Apold, fostul fotbalist Gabi Mureşan, a murit, în noaptea de miercuri spre joi, în urma unui stop cardio-respirator.

autor
Cristian Anton

"Astăzi trăim cu toţii o mare durere. Primăria comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi l-au preţuit. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold", a anunţat, joi, Primăria Apold, pe pagina de Facebook, potrivit Agerpres.

Miercuri seara, după ora 23:00, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al judeţului Mureş a anunţat că pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Sighişoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieşirea din localitatea Şaeş spre Apold.

La locul solicitării au fost alocate o autospecială de intervenţie, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o barcă pneumatică şi o ambulanţă SMURD. În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat şi un echipaj din cadrul Salvamont Mureş.

A intrat în lac după ce a ieșit de la saună

Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenţie au început manevrele de resuscitare, apoi au predat-o echipajului de pe ambulanţa SMURD pentru a fi transportată la UPU SMURD Târgu Mureş.

Surse locale susţin că primarul ar fi fost la saună, împreună cu câteva persoane, după care ar fi intrat în lacul din apropiere, anturajul realizând dispariţia lui o oră mai târziu.

Gabriel Stelian Mureşan era născut la 13 februarie 1982, la Sighişoara, iar ca fotbalist a jucat pe post de mijlocaş defensiv la echipe precum CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi Gloria Bistriţa şi a avut nouă selecţii în echipa naţională a României.

CFR Cluj a castigat Cupa Romaniei

Sursa: Agerpres

Etichete: mures, primar, fotbalist, Gabi Muresan, cfr cluj, a murit,

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