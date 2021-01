Ce spune Simona Halep despre vaccinarea anti-COVID. Mărturia sportivei, după ce a contractat virusul

Ministerul Sănătăţii a precizat, marţi, pe Facebook, că jucătoarea de tenis Simona Halep vrea să se vaccineze împotriva virusului Sars-Cov-2.

"Simona Halep nu este doar o sportivă cu care ne mândrim, ci şi un exemplu de om responsabil pe care să îl urmăm. După ce a trecut prin COVID-19, Simona vrea să se vaccineze, acum că ştie cum se simte această boală. 'Da, sigur o să mă vaccinez când o să fie posibil, fiindcă vreau să se termine odată cu această pandemie', a spus Simona. Cu toţii noi ne dorim să se termine această pandemie cât de repede. Să ne întoarcem la lucrurile şi oamenii pe care îi iubim. La sporturile noastre preferate. Pentru asta e nevoie să fim responsabili, să fim ca Simona", a arătat ministerul.

Simona Halep a contractat virusul la finalul lunii octombrie 2020.

“Mie mi-a fost teamă de acest virus încă din martie, m-am protejat foarte mult, am încercat să mă izolez cât am putut de mult, am stat în casă, chiar şi la Constanţa am fost mai rar, dar din nefericire l-am luat. Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok. Sfatul meu ca toată lumea să se protejeze pentru că nu se ştie cum acţionează de la om la om. Eu mă bucur că nu am avut simptome mari”, declara Halep în decembrie, într-un interviu la un post de televiziune sportivă.

Ea va pleca în această lună la Melbourne, pentru a participa la Australian Open, primul grand slam al anului, programat între 8 şi 21 februarie.