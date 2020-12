Sfatul Simonei Halep, după experiența infectării cu noul coronavirus: "Nu se ştie cum acţionează"

Simona Halep a declarat că s-a temut de coronavirus încă din luna martie şi că s-a protejat foarte mult, însă totuşi s-a infectat.

"Mie mi-a fost teamă de acest virus încă din martie, m-am protejat foarte mult, am încercat să mă izolez cât am putut de mult, am stat în casă, chiar şi la Constanţa am fost mai rar, dar din nefericire l-am luat. Mi-a fost teamă vreo 10 zile, dar apoi am văzut că totul e ok. Sfatul meu ca toată lumea să se protejeze pentru că nu se ştie cum acţionează de la om la om. Eu mă bucur că nu am avut simptome mari", a declarat Halep într-un interviu la un post de televiziune sportivă, potrivit News.ro.

În 31 octombrie, Halep a anunţat că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, iar la 9 noiembrie s-a vindecat, mulțumind medicilor de la Matei Balş pentru sprijinul acordat în această perioadă.

Zborul cu avion, una dintre temerile Simonei

În același interviu, Simona Halep a afirmat că se teme să zboare cu avionul, chiar dacă face acest lucru de mulţi ani, şi a menţionat că a simţit lipsa publicului la turneele din acest an.

"În Europa zbourile sunt mai scurte şi nu prea dorm, dar când merg în SUA sau Australia sau China încerc să dorm. Mi-e frică de avion tot timpul, chiar şi după atâţia ani, am încercat să rezolv această problemă, dar se pare că nu are rezolvare", a declarat Halep.

Ea a povestit şi ce face în timpul în care trebuie să stea izolată la un hotel înainte de vreun turneu.

"O restricţie când o ai este greu de suportat, nu e uşor, dar ei la turnee încearcă să ne facă viaţa uşoară. Camera e mai mică, parcă nu ai aer, dar asta este. Trăiască telefonul şi filmele. Mai citeşti o carte şi timpul trece. Australienii sunt foarte buni pe organizare, mă aştept să fie excelent şi sunt convinsă că va fi bine. Darren Cahill îmi urmăreşte antrenamentele prin video, live, şi e bine că putem ţine legătura aşa", a precizat numărul 2 mondial.