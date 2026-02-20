Potrivit The Times of London, care a relatat primul despre divergențele privind accesul la baze, Starmer a refuzat utilizarea bazei RAF Fairford din Anglia și a bazei Diego Garcia – teritoriu britanic de peste mări din Oceanul Indian – pentru orice lovitură asupra Iranului, potrivit CNN.

Cele două baze au servit mult timp drept puncte esențiale de desfășurare pentru armata americană în operațiuni îndepărtate, Diego Garcia fiind un aerodrom-cheie pentru flota de bombardiere grele a SUA.

The Times notează că Marea Britanie este îngrijorată că permiterea utilizării bazelor „ar constitui o încălcare a dreptului internațional, care nu face distincție între un stat care desfășoară atacul și cei care îl sprijină, dacă aceștia din urmă au «cunoștință de circumstanțele actului internațional ilicit»”.

Publicația citează surse din guvernul britanic. BBC, The Guardian și The Telegraph au publicat ulterior propriile relatări despre blocarea accesului la baze, invocând, de asemenea, surse.

Divergențe privind utilizarea bazelor britanice

Solicitările americane de a folosi baze din Regatul Unit în scopuri operaționale au fost, istoric, analizate de la caz la caz, criteriile exacte fiind păstrate confidențiale din motive de securitate, în baza unor acorduri de lungă durată.

„Toate deciziile privind aprobarea utilizării bazelor militare din Regatul Unit de către state străine în scopuri operaționale iau în considerare baza legală și rațiunea de politică pentru orice activitate propusă”, a scris ministrul britanic pentru veterani, Al Carns, într-un răspuns la întrebările adresate de parlamentarul independent Jeremy Corbyn, potrivit unui raport din ianuarie al UK Defence Journal.

Tensiuni legate de Insulele Chagos

Starmer și Trump au avut o convorbire telefonică marți seara, comunicatele oficiale arătând că cei doi au discutat despre pacea în Orientul Mijlociu și în Europa.

A doua zi, Trump a publicat pe platforma sa Truth Social un mesaj prin care și-a retras sprijinul pentru un acord ce ar presupune transferul suveranității asupra Insulelor Chagos – arhipelagul din Oceanul Indian unde se află baza navală comună SUA–Marea Britanie Diego Garcia – către Mauritius, în schimbul unui contract de închiriere pe 99 de ani pentru baza militară.

CNN a solicitat un punct de vedere Casei Albe.

Marea Britanie a separat Insulele Chagos de Mauritius înainte ca această colonie să-și obțină independența, fapt care a generat tensiuni diplomatice și numeroase procese intentate de localnicii evacuați. În 2019, Curtea Internațională de Justiție a decis că Marea Britanie ar trebui să returneze insulele „cât mai rapid posibil”, pentru a permite decolonizarea lor.

Un acord pentru returnarea lor este analizat de atunci de autoritățile britanice, Londra susținând că un compromis bazat pe închiriere ar evita noi bătălii juridice costisitoare și probabil inutile, menținând în același timp accesul militar în Oceanul Indian.

După ce inițial s-a opus acordului dintre Regatul Unit și Mauritius, Trump a declarat la începutul lunii februarie că este „cea mai bună” variantă pe care o putea obține Marea Britanie în aceste condiții.

Mesaje contradictorii de la Washington

Pe fondul consolidării prezenței militare americane în regiune pentru un posibil atac asupra Iranului, Trump și-a schimbat poziția, afirmând într-o postare pe Truth Social că Starmer „face o mare greșeală” acceptând acordul de închiriere cu Mauritius.

„Prim-ministrul Starmer pierde controlul asupra acestei insule importante din cauza unor revendicări ale unor entități necunoscute până acum. În opinia noastră, acestea sunt fictive”, a scris Trump.

Cu doar o zi înainte, Departamentul de Stat al SUA emisese un comunicat în care afirma că Washingtonul „susține decizia Regatului Unit de a merge mai departe cu acordul cu Mauritius”.

Întrebată despre discrepanța dintre mesajul de pe Truth Social și declarația Departamentului de Stat, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că postarea președintelui trebuie considerată „politica” administrației Trump.

Posibile scenarii militare

În mesajul său, Trump a făcut referire directă la cele două baze britanice, menționate în presa din Regatul Unit, ca fiind importante pentru o eventuală lovitură asupra Iranului.

„Este posibil ca Statele Unite să fie nevoite să utilizeze Diego Garcia și aerodromul situat în Fairford pentru a elimina un potențial atac al unui regim extrem de instabil și periculos”, a scris Trump.

Nici Diego Garcia, nici Fairford – principala bază avansată pentru bombardierele strategice americane în Europa – nu au fost utilizate în lovitura punctuală din iunie anul trecut asupra unor situri nucleare iraniene. Atunci, bombardierele stealth B-2 au efectuat un zbor dus-întors de aproximativ 37 de ore de la baza lor din Missouri.

Analiștii se așteaptă însă ca orice nou atac american asupra Iranului să fie o campanie mult mai îndelungată, posibil de săptămâni sau chiar mai mult.

Într-un astfel de scenariu, folosirea bombardierelor B-2, precum și a celor B-1 și B-52, de la baze situate la mii de kilometri mai aproape de Iran ar permite reînarmări și realimentări mai rapide pentru noi lovituri.

Deși SUA ar putea avea acces la alte baze în țări aliate mai apropiate de Iran, utilizarea acestora ar putea expune flota de bombardiere grele la eventuale atacuri de represalii cu rachete din partea Iranului.