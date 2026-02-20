Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut vineri la 5,78% pe an, de la 5,79% pe an cât a fost în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR). La începutul lui 2025, indicele ROBOR era 5,92%.

Pe de altă parte, valoarea curentă IRCC, stabilită în trimestrul III din 2025 este de 5.68%. De la 1 aprilie 2026, IRCC va scădea în continuare, urmând să aibă valoarea 5,58%.

Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 5,82% pe an, de la 5,83%/an joi, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 5,99%/an, de la 6%.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,68% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2025.