Șapte avioane cisternă americane au aterizat la Sofia. SUA s-ar pregăti de cea mai mare operațiune de la invadarea Irakului

Ministerul Apărării din Bulgaria a confirmat că aeronavele Forțelor Aeriene SUA sunt staționate în prezent pe Aeroportul ”Vasil Levski” din Sofia, în urma relatărilor din presă. Desfășurarea face parte din exerciții de antrenament legate de operațiunile de vigilență sporită ale NATO - susțin oficialii bulgari.

Alte instituții media americane au descris actuala consolidare militară din Orientul Mijlociu ca fiind cea mai mare de la invazia Irakului din 2003.

Remarcile sale vin pe fondul creșterii relatărilor internaționale conform cărora Washingtonul se pregătește pentru o posibilă acțiune militară împotriva Iranului. Potrivit CNN, forțele americane sunt pregătite operațional, deși președintele Donald Trump nu a luat încă o decizie finală cu privire la autorizarea atacurilor.

Într-o postare pe Facebook, fostul ministru bulgar a relatat că șapte avioane cisternă ale Forțelor Aeriene SUA, folosite pentru realimentarea avioanelor de luptă, sunt staționate în prezent pe aeroportul din Sofia.

O prezență notabilă a aeronavelor militare americane a fost observată la Terminalul 1 al Aeroportului Sofia din Bulgaria, potrivit fostului ministru adjunct de Externe și analist de securitate Milen Keremedchiev, citat de agenția Novinite .

Ministerul a menționat că personalul însoțitor este prezent pentru întreținerea și repararea aeronavei.

„Republica Bulgaria susține desfășurarea preliminară a aeronavelor și echipamentelor de sprijin pentru aerodromuri ale Statelor Unite în scopul desfășurării instruirii legate de implementarea activităților de vigilență sporită (eVA), în conformitate cu Acordurile de acces, stabilire a bazelor și survolare”.

Acest lucru se precizează într-o declarație a Ambasadei SUA în Bulgaria pentru bTV. Noul ministru al afacerilor externe, Nadezhda Neynski, a declarat jurnaliștilor că a solicitat informații cu privire la aeronavele americane din Bulgaria și că îi va informa când va afla ceva.

New York Post, citând fostul oficial al Pentagonului și membru al Consiliului Atlantic, Alex Plitzas, a relatat că amploarea desfășurării sugerează pregătiri pentru o campanie aeriană potențial prelungită. Wall Street Journal a menționat, de asemenea, că sute de aeronave de vânătoare, de sprijin și de realimentare au fost deja poziționate în regiune și în jurul ei, un al doilea portavion american fiind, de asemenea, pe drum.

Rusia amenință că un război în Iran poate provoca un incident nuclear

Cotidianul israelian Haaretz a citat un înalt oficial militar american care a declarat că un atac ar putea avea loc chiar în acest weekend, deși începutul săptămânii viitoare a fost descris ca fiind mai probabil. Același raport menționa că Pentagonul intenționează să relocheze o parte din personalul său din Orientul Mijlociu în Europa sau înapoi în Statele Unite în câteva zile, ca măsură de precauție împotriva posibilelor represalii iraniene. În ciuda acestor pregătiri, oficialii americani subliniază că nu a fost încă luată o decizie politică finală.

În același timp, canalele diplomatice rămân deschise. Discuții indirecte între Statele Unite și Iran au avut loc la Geneva, concentrându-se pe programul nuclear al Teheranului, dar până acum nu au reușit să producă progrese tangibile. Un oficial iranian de rang înalt a declarat că negocierile depind de evitarea de către Washington a ceea ce Teheranul consideră a fi cerințe nerealiste.

Moscova a reacționat dur la posibilitatea unor atacuri americane. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a avertizat că acțiunea militară ar echivala cu „jocul cu focul” și ar putea duce la consecințe extrem de periculoase, inclusiv riscul unui incident nuclear. Președintele iranian Masoud Pezeshkian, la rândul său, a declarat că Iranul nu caută război, dar nu va depăși sub presiune liniile roșii declarate, continuând în același timp să își exprime disponibilitatea pentru o soluție diplomatică.

Washingtonul susține că este hotărât să împiedice Iranul să achiziționeze arme nucleare „printr-un mijloc sau altul”. Teheranul a negat în repetate rânduri că ar urmări să obțină arme nucleare, insistând că programul său este de natură civilă și a semnalat disponibilitatea de a limita activitățile nucleare în schimbul ridicării sancțiunilor americane.