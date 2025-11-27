Regina Letizia a Spaniei, un simbol al eleganței la cina de stat în onoarea președintelui Germaniei. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
27-11-2025 | 14:36
Regina Letizia a Spaniei
Getty

Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea ai Spaniei au găzduit în miercuri seară o cină de gală la Palatul Regal din Madrid, în onoarea președintelui Germaniei.

autor
Ioana Andreescu

Regina Letizia a purtat o ținută de gală impecabilă, dominată de o rochie neagră elegantă, cu umerii decorați cu aplicații strălucitoare, potrivit Daily Jang.

Lookul a fost completat de una dintre cele mai spectaculoase tiare ale Casei Regale a Spaniei – o piesă somptuoasă, cu perle și diamante, care i-a oferit un aer regal desăvârșit. Machiajul discret, în nuanțe calde, și cerceii cu diamante au întregit apariția plină de eleganță și solemnitate.

Într-o postare pe Instagram, Casa Regală a Spaniei a împărtășit miercuri imagini exclusive cu Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea găzduind evenimentul strălucitor organizat în onoarea președintelui german Steinmeier și a Primei Doamne Büdenbender.

