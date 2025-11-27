Regina Letizia a Spaniei, un simbol al eleganței la cina de stat în onoarea președintelui Germaniei. GALERIE FOTO

Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea ai Spaniei au găzduit în miercuri seară o cină de gală la Palatul Regal din Madrid, în onoarea președintelui Germaniei.

Regina Letizia a purtat o ținută de gală impecabilă, dominată de o rochie neagră elegantă, cu umerii decorați cu aplicații strălucitoare, potrivit Daily Jang.

Lookul a fost completat de una dintre cele mai spectaculoase tiare ale Casei Regale a Spaniei – o piesă somptuoasă, cu perle și diamante, care i-a oferit un aer regal desăvârșit. Machiajul discret, în nuanțe calde, și cerceii cu diamante au întregit apariția plină de eleganță și solemnitate.

Într-o postare pe Instagram, Casa Regală a Spaniei a împărtășit miercuri imagini exclusive cu Regina Letizia și Regele Felipe al VI-lea găzduind evenimentul strălucitor organizat în onoarea președintelui german Steinmeier și a Primei Doamne Büdenbender.

Împărtășind fotografii de la celebrarea fastuoasă, palatul a scris în descriere: „În această seară, Regele și Regina au găzduit o cină de gală la Palatul Regal din Madrid în onoarea președintelui Republicii Federale Germania, Frank-Walter Steinmeier, și a Primei Doamne, Elke Büdenbender, cu ocazia vizitei lor de stat în Spania.”

Menționând discursul monarhului spaniol, palatul a adăugat: „«Europa ne unește. Suntem legați prin idealurile de libertate, democrație, justiție socială și respect pentru demnitatea umană», a subliniat Regele în discursul său din timpul cinei.”

Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia ai Spaniei i-au găzduit pe președintele german Frank-Walter Steinmeier și pe Prima Doamnă Elke Büdenbender în cadrul vizitei lor de stat la Madrid, începută pe 26 noiembrie, cu o ceremonie oficială de primire la Palatul Regal.

Regina a avut, de asemenea, o întâlnire de lucru cu Büdenbender pe tema drepturilor femeilor și a egalității, în timp ce Regele s-a întâlnit cu Steinmeier la Palatul Zarzuela. Vizita a inclus un prânz în onoarea liderilor germani și s-a încheiat cu o cină de gală la Palatul Regal.

