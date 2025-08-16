Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota. VIDEO

16-08-2025 | 16:28
Arne Slot
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota.

Ioana Andreescu

„În mod normal, la 2-2, știți pe cine aș fi trimis în teren. Mi-ar fi plăcut să îl am pe Diogo Jota, dar, din motive teribile, nu se mai poate”, a declarat el emoționat.

„Fanii și jucătorii au reușit să facă ceea ce Diogo Jota a făcut pentru noi de atâtea ori în trecut”, a adăugat Slot.

Diogo Jota și accidentul care a șocat lumea fotbalului

Portughezul, autor a 6 goluri și 3 pase decisive în 14 titularizări în sezonul trecut (o medie de 46 de minute pe meci), devenise jokerul preferat al antrenorului olandez în primul său an la club.

crystal palace liverpool
Surpriză pe Wembley. Crystal Palace a câştigat trofeul Community Shield, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool

Moartea sa tragică, în urma unui accident rutier produs în această vară, a lăsat un gol imens atât în vestiarul lui Liverpool, cât și în inimile fanilor.

Întreg stadionul Anfield a adus un omagiu regretatului atacant în meciul de deschidere al noului sezon din Premier League.

Meciul Liverpool – Bournemouth, disputat aseară, a putut fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

Cea mai puternică ligă din lume, Premier League, revine cu un nou sezon incendiar, transmis pentru următoarele trei sezoane doar pe VOYO.

Cristian Pîrvulescu, despre summit-ul din Alaska: ”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”

