Premier League începe, mâine, exclusiv pe VOYO. Liverpool vs Bournemouth, un debut cu greutate

14-08-2025 | 11:29
premier league voyo
Începând de vineri, 15 august, iubitorii fotbalului din România vor trăi spectacolul fotbalistic suprem. Cea mai puternică ligă din lume, Premier League, revine cu un nou sezon incendiar, transmis pentru următoarele trei sezoane doar pe VOYO.

Oriunde te-ai afla, pe orice dispozitiv, poți vedea toate meciurile din Premier League, oricând vrei, doar pe VOYO.

Sezonul 2025/2026 va fi deschis de o confruntare cu greutate – Liverpool vs Bournemouth, vineri, 15 august, de la ora 22:00, în direct pe VOYO. Va fi startul unui weekend plin de fotbal la superlativ, cu dueluri spectaculoase în Matchday 1, programate de sâmbătă până luni.

Premier League înseamnă mai mult decât fotbal – este un spectacol total. În sezonul care urmează, îi veți vedea pe teren pe unii dintre cei mai mari fotbaliști ai lumii: Virgil van Dijk, Erling Haaland, Mohamed Salah, Cole Palmer, Bruno Fernandes, Declan Rice și, bineînțeles, românul Radu Drăgușin, fundașul central al lui Tottenham, care continuă să impresioneze în campionatul Angliei.

Derby-uri încă din start. Noua stagiune propune dueluri tari încă din primele etape, rivalități istorice și goluri care vor face înconjurul lumii. Atmosfera unică din stadioanele britanice, coregrafiile impresionante ale fanilor și comentariile savuroase ale antrenorilor vor face din fiecare etapă o experiență memorabilă.

VOYO găzduiește Premier League
VOYO găzduiește Premier League. Urmărește pentru prima dată în România toate meciurile, de pe orice dispozitiv

Trei sezoane de fotbal la cel mai înalt nivel. Astfel, VOYO devine destinația numărul 1 pentru fanii Premier League din România. Timp de trei sezoane consecutive, vei putea urmări fiecare meci, fiecare gol și fiecare moment important din campionatul Angliei, fără întreruperi. Indiferent dacă ești acasă, în vacanță sau pe drum, cu VOYO ai acces la fotbalul de elită oriunde și oricând. Tot ce trebuie să faci este să intri pe platformă, să alegi meciul dorit și să te bucuri de spectacolul din teren.

Nu rata startul! Vineri, 15 august, de la ora 22:00 – Liverpool vs Bournemouth, exclusiv pe VOYO. Urmează un weekend cu fotbal total, doar în cel mai tare campionat din lume.

Sursa: Pro TV

