AFA reacționează la o săptămână după ce FIFA a pronunțat, pe 21 august, o serie de sancțiuni la adresa unui oficial – Roberto Ayala – și a trei jucători – Leandro Paredes, Thiago Almada și Nahuel Molina, potrivit News.ro.

AFA ar trebui, de asemenea, să plătească 265.000 de euro pentru mai multe încălcări ale regulamentului, inclusiv „comportament colectiv inadecvat, incidente discriminatorii sau rasiste și tulburări ale ordinii publice”.

Cu toate acestea, într-un comunicat, AFA și-a exprimat intenția de a se apăra, în așteptarea notificării oficiale a deciziei, și va „depune apelurile corespunzătoare la Comisia de Apel FIFA și la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) ca ultimă soluție”.

FIFA a acceptat deja cererea Argentinei de a-și executa sancțiunile în timpul viitoarelor „meciuri amicale de categoria A și/sau meciuri oficiale”. Mijlocașul spaniol Gavi, care a fost sancționat cu o suspendare de un meci și o amendă de 25.000 de euro, nu și-a exprimat până în prezent nicio dorință de a contesta decizia.

Lovitură pentru Argentina după finala campionatului mondial

FIFA a anunţat vineri, într-un comunicat, suspendarea mai multor jucători argentinieni, în urma altercaţiei de la finalul meciului pierdut de Argentina cu 0-1 în faţa Spaniei, în ultimul act al Cupei Mondiale.

Federaţia Argentiniană de Fotbal (AFA) va trebui, de asemenea, să plătească o amendă, relatează News.ro.

FIFA a luat o decizie dură. Într-un comunicat publicat vineri, forul de conducere al fotbalului a suspendat mai mulţi jucători implicaţi în încăierarea care a avut loc după finala Cupei Mondiale, câştigată de Spania împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri). Sancţiunile impuse de FIFA sunt următoarele:

- Din cauza incidentelor care au avut loc după ultimul meci al turneului, finala cu Spania, au primit suspendări antrenorul secund Roberto Fabian Ayala - 3 meciuri plus o amendă de 30.000 de dolari USD şi jucătorii Thiago Almada - un meci (amendă de 30.000 de dolari), Nahuel Molina - 7 meciuri (amendă de 90.000 de dolari) şi Leandro Paredes - 10 meciuri (amendă de 90.000 de dolari).

Suspendarea lui Ayala şi a jucătorilor trebuie executată în următoarele meciuri oficiale la care participă echipa naţională a Argentinei.