„Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a finalizat, în luna iulie 2026, o investigație la operatorul Gerocossen S.R.L. și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679. Ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 26.236,50 lei, echivalentul sumei de 5.000 euro”, arată, într-un comunicat de presă, ANSPDCP, scrie News.ro.

Investigația a fost declanșată după o notificare a Gerocossen

Investigația a fost declanșată ca urmare a transmiterii de către operatorul Gerocossen a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 2016/679.

„Încălcarea securității datelor s-a produs ca urmare a unui atac informatic asupra infrastructurii IT a operatorului, situație ce a condus la divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal aparținând unor persoane vizate (date de identificare, date de contact). În cadrul investigației, s-a constatat că operatorul nu avea implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prezentat de prelucrare, incluzând capacitatea de a asigura confidențialitatea și integritatea sistemelor și serviciilor de prelucrare, fiind încălcate prevederile art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679”, se precizează în document.

Gerocossen trebuie să implementeze noi măsuri de securitate

Autoritatea mai arată că, în temeiul art. 58 alin. (2) lit. d) din Regulament, s-a dispus față de producătorul de cosmetice măsura corectivă de implementare a unor sisteme de monitorizare/jurnalizare a accesului în infrastructura IT utilizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care să includă o perioadă de retenție a log-urilor de acces de minim 30 de zile, inclusiv introducerea unui proces de back-up asupra acestora.