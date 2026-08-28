Reducerea accizei la motorina standard va fi majorată de la 20% la 25% în perioada 1-15 septembrie 2026, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Măsura reprezintă o diminuare a accizei cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în prima jumătate a lunii septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard va ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea este stabilită în funcție de evoluția pieței internaționale și are caracter temporar.

„În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului”, a precizat ministrul.

Potrivit Ministerului Finanțelor, în ultimele două săptămâni cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard a înregistrat o creștere de 25,45%. În baza formulei prevăzute de lege, aceste evoluții au determinat majorarea reducerii accizei la pragul de 25%.

Autoritățile susțin că măsura urmărește să limiteze efectele creșterii costurilor cu carburanții asupra transportului și logisticii și, implicit, asupra prețurilor bunurilor de consum.

Reducerea va fi reevaluată la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporar cu 20% acciza la motorina standard, în perioada până pe 31 august 2026, după creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Astfel, reducerea este de aproximativ 68 de bani pe litru. La o zi după aplicarea reducerii, prețul unui litru de motorină a coborât sub pragul de 10 lei, dar a revenit la scurt timp.