O fetiță de 8 ani, rănită după ce o poartă de fotbal din curtea şcolii a doborât-o. Pe ea se aflau mai mulți copii

13-10-2025 | 15:27
O fetiţă de opt ani din Bumbeşti Jiu, Gorj, a fost rănită luni după ce poarta terenului de fotbal din curtea şcolii s-a desprins şi a doborât-o.

Aura Trif

Poarta s-a desprins după ce mai mulţi elevi se urcaseră pe ea, iar la un moment dat balamalele au cedat. ”Din cercetările efectuate de poliţişti la faţa locului, a reieşit faptul că în timp ce se aflau la pauza dintre ore, mai mulţi elevi s-ar fi urcat pe poarta de acces a terenului de fotbal din incinta şcolii, moment în care balamalele de susţinere au cedat, iar în cădere, poarta ar fi atins-o şi dezechilibrat-o pe eleva de 8 ani, aceasta căzând pe sol.

În urma evenimentului, minora a fost transportată la cabinetul medical din incinta şcolii, pentru acordarea de îngrijiri medicale, întrucât prezenta o escoriaţie la nivelul antebraţului stâng”, a transmis sursa citată.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

 
Armata din Madagascar se alătură protestatarilor din generația Z, în timp ce poliția trage în manifestanți

Sursa: News.ro

Dată publicare: 13-10-2025 15:19

