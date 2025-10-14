Reacția școlii din Gorj unde o fetiță de 8 ani a fost rănită după ce o poartă de fotbal a căzut peste ea
Incident în curtea unei școli din județul Gorj. O poartă de acces pe terenul de fotbal s-a desprins și a căzut peste o elevă de 8 ani.
Fetița nu a fost rănită grav, dar autoritățile au deschis mai multe anchete. Poarta s-a montat anul trecut, după ce baza sportivă a fost modernizată cu fonduri de la Guvern.
Incidentul a avut loc într-una dintre pauze, când copiii se aflau în curtea școlii din Bumbești Jiu, județul Gorj.
Poarta de acces pe terenul de fotbal era folosită des. Acum s-a desprins din balamale și a căzut peste fetița de 8 ani.
Gigi Ștefănescu, tatăl elevei rănite: „Am fost sunat de învățătoarea fetei că a căzut poarta pe ea și era la cabinet s-o bandajeze pe la mână, pe la picior. Mi s-a spus că s-a rupt pur și simplu balamaua.”
Explicațiile directorului școlii
Liviu Boghean, directorul școlii: „Poarta nu a căzut de tot. Doar s-a desprins din balamaua de sus, fata era într-un colț acolo și, în momentul în care a venit, a căzut pe cotul stâng.”
Pericolul nu a dispărut complet. Deasupra porții mai sunt alte două, pe care conducerea școlii a promis că le va scoate.
Liviu Boghean, directorul școlii: „Putea să fie tragedie dacă se rupeau ambele balamale, poarta are undeva la 70 de kilograme.”
Poarta este în garanție, iar firma care a montat-o a fost chemată să o înlocuiască.
Între timp, fetița a ajuns la spital pentru investigații, iar tatăl său a spus că va depune plângere la poliție.
Au fost deschise mai multe anchete, inclusiv un dosar penal în rem pentru vătămare corporală din culpă.