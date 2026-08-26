Ararat-Armenia - Universitatea Craiova, LIVE pe VOYO Sport 1, joi, de la 19:00. Oltenii joacă pentru calificare

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Echipa antrenată de Filipe Coelho a plecat în Armenia cu șanse importante la calificare, după ce a dominat în mare parte partida tur. Craiovenii au trimis șapte șuturi pe poarta adversă, în timp ce armenii au avut două, potrivit Sport.ro.

Rezultatul de 1-1 lasă însă calificarea complet deschisă înaintea returului. Universitatea Craiova are și ocazia să răzbune eliminarea suferită de Universitatea Cluj în fața celor de la Ararat-Armenia, în turul secund al preliminariilor UEFA Europa Conference League din 2025.

Filipe Coelho: „Trebuie să jucăm mai bine decât adversarii noştri”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să joace mai bine decât Ararat-Armenia, în manşa secundă a play-off-ului Europa League programată la Erevan, pentru a putea obţine calificarea în faza următoare a competiţiei, potrivit Agerpres.

„Ne bucurăm că suntem aici, doar echipele mari sunt în play-off-urile cupelor europene. Ştim că întâlnim o echipă bună, dar am încredere că ne putem califica mai departe în Europa League. Trebuie să jucăm mai bine decât adversarii noştri. Nu jucăm de plăcere, jucăm să câştigăm, să ne atingem obiectivele. Nu vreau însă să pun presiune pe jucătorii mei. Nu e corect ca la acest nivel să spunem că una sau alta dintre echipe este favorită. Sunt două echipe bune, cu antrenori buni. Favorite sunt întotdeauna echipele care demonstrează pe teren şi nu cele despre care se vorbeşte că ar fi. Nu sunt sigur că suntem favoriţi, iar acest lucru nu e important. Dar sunt convins că pentru a câştiga mâine trebuie să avem mai multă ambiţie şi dorinţă decât adversarii", a afirmat Coelho.

După remiza din tur (1-1), tehnicianul portughez a subliniat că va efectua câteva schimbări tactice.

„Am analizat meciul tur şi sigur că trebuie să schimbăm anumite lucruri tactice. Şi bineînţeles că şi adversarii vor face anumite schimbări. Nu am nicio îndoială că va fi un meci echilibrat mâine. Detaliile, mentalitatea şi concentrarea vor face diferenţa. Ambiţia face parte din ADN-ul nostru, iar mâine seară avem şansa de a scrie istorie pentru acest club. E un lucru pe care ni-l dorim foarte mult", a spus el.

"Este cunoscut că în anumite poziţii nu avem la dispoziţie foarte mulţi jucători. Dar este o parte a muncii mele să găsesc soluţii. Ştiu sigur că mâine jucătorii care vor intra pe teren vor lupta pentru calificare, iar eu am mari speranţe că vom reuşi lucrul acesta. Sunt mulţumit de jucători, chiar dacă mai sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim. Am încredere că mâine seară îi putem face fericiţi pe suporteri, clubul şi oraşul Craiova", a adăugat Coelho.

Alexandru Cicâldău: „Nu trebuie să repetăm lucrurile mai puţin bune din meciul tur”

Fotbalistul formaţiei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că în partida din deplasare cu Ararat-Armenia, din manşa secundă a play-off-ului Europa League, echipa sa nu trebuie să repete lucrurile mai puţin bune din meciul tur încheiat la egalitate, scor 1-1.

„Ne aşteaptă o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte concentraţi, vom da totul mâine pe teren pentru a ne califica. Am analizat meciul tur, nu trebuie să repetăm lucrurile mai puţin bune făcute atunci. Mi-aş dori să marchez mâine, dar e mai puţin important. Mi-aş dori mult mai mult să ajut echipa să realizeze această calificare. Pentru mâine nu mai avem nevoie de nicio motivaţie pentru că ne dorim foarte mult să câştigăm. Jucăm un play-off de Europa League, nu ştii de câte ori te poţi întâlni cu această şansă... aşa că nu cred că există cineva care să nu fie pregătit pentru meciul de mâine”, a spus el.

Oltenii au aterizat la Erevan

Miercuri, Universitatea Craiova a ajuns în Armenia. Oltenii au publicat pe rețelele sociale imagini cu touchdown-ul jucătorilor pe aeroportul din Erevan.