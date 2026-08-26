Ararat-Armenia - Universitatea Craiova, LIVE pe VOYO Sport 1, joi, de la 19:00. Oltenii joacă pentru calificare

Partida va fi transmisă LIVE pe VOYO Sport 1.
Echipa antrenată de Filipe Coelho a plecat în Armenia cu șanse importante la calificare, după ce a dominat în mare parte partida tur. Craiovenii au trimis șapte șuturi pe poarta adversă, în timp ce armenii au avut două, potrivit Sport.ro.
Rezultatul de 1-1 lasă însă calificarea complet deschisă înaintea returului. Universitatea Craiova are și ocazia să răzbune eliminarea suferită de Universitatea Cluj în fața celor de la Ararat-Armenia, în turul secund al preliminariilor UEFA Europa Conference League din 2025.
Filipe Coelho: „Trebuie să jucăm mai bine decât adversarii noştri”
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi trebuie să joace mai bine decât Ararat-Armenia, în manşa secundă a play-off-ului Europa League programată la Erevan, pentru a putea obţine calificarea în faza următoare a competiţiei, potrivit Agerpres.
„Ne bucurăm că suntem aici, doar echipele mari sunt în play-off-urile cupelor europene. Ştim că întâlnim o echipă bună, dar am încredere că ne putem califica mai departe în Europa League. Trebuie să jucăm mai bine decât adversarii noştri. Nu jucăm de plăcere, jucăm să câştigăm, să ne atingem obiectivele. Nu vreau însă să pun presiune pe jucătorii mei. Nu e corect ca la acest nivel să spunem că una sau alta dintre echipe este favorită. Sunt două echipe bune, cu antrenori buni. Favorite sunt întotdeauna echipele care demonstrează pe teren şi nu cele despre care se vorbeşte că ar fi. Nu sunt sigur că suntem favoriţi, iar acest lucru nu e important. Dar sunt convins că pentru a câştiga mâine trebuie să avem mai multă ambiţie şi dorinţă decât adversarii", a afirmat Coelho.
După remiza din tur (1-1), tehnicianul portughez a subliniat că va efectua câteva schimbări tactice.
„Am analizat meciul tur şi sigur că trebuie să schimbăm anumite lucruri tactice. Şi bineînţeles că şi adversarii vor face anumite schimbări. Nu am nicio îndoială că va fi un meci echilibrat mâine. Detaliile, mentalitatea şi concentrarea vor face diferenţa. Ambiţia face parte din ADN-ul nostru, iar mâine seară avem şansa de a scrie istorie pentru acest club. E un lucru pe care ni-l dorim foarte mult", a spus el.
"Este cunoscut că în anumite poziţii nu avem la dispoziţie foarte mulţi jucători. Dar este o parte a muncii mele să găsesc soluţii. Ştiu sigur că mâine jucătorii care vor intra pe teren vor lupta pentru calificare, iar eu am mari speranţe că vom reuşi lucrul acesta. Sunt mulţumit de jucători, chiar dacă mai sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătăţim. Am încredere că mâine seară îi putem face fericiţi pe suporteri, clubul şi oraşul Craiova", a adăugat Coelho.
Alexandru Cicâldău: „Nu trebuie să repetăm lucrurile mai puţin bune din meciul tur”
Fotbalistul formaţiei Universitatea Craiova, Alexandru Cicâldău, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că în partida din deplasare cu Ararat-Armenia, din manşa secundă a play-off-ului Europa League, echipa sa nu trebuie să repete lucrurile mai puţin bune din meciul tur încheiat la egalitate, scor 1-1.
„Ne aşteaptă o partidă grea împotriva unei echipe foarte bune. Suntem foarte concentraţi, vom da totul mâine pe teren pentru a ne califica. Am analizat meciul tur, nu trebuie să repetăm lucrurile mai puţin bune făcute atunci. Mi-aş dori să marchez mâine, dar e mai puţin important. Mi-aş dori mult mai mult să ajut echipa să realizeze această calificare. Pentru mâine nu mai avem nevoie de nicio motivaţie pentru că ne dorim foarte mult să câştigăm. Jucăm un play-off de Europa League, nu ştii de câte ori te poţi întâlni cu această şansă... aşa că nu cred că există cineva care să nu fie pregătit pentru meciul de mâine”, a spus el.
Oltenii au aterizat la Erevan
Miercuri, Universitatea Craiova a ajuns în Armenia. Oltenii au publicat pe rețelele sociale imagini cu touchdown-ul jucătorilor pe aeroportul din Erevan.
Universitatea Craiova, la un pas de grupa UEFA Europa League
O victorie la Erevan ar trimite Universitatea Craiova în faza grupei UEFA Europa League, unde ar urma să dispute opt partide. Printre formațiile care ar putea ajunge pe lista adversarelor se numără Juventus, AC Milan, Olympique Marseille, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celta Vigo, Real Sociedad sau Bayer Leverkusen.
Filipe Coelho nu se va putea baza în meciul decisiv pe fundașul Adrian Rus. Acesta este suspendat din cauza cumulului de cartonașe, după avertismentul primit în minutul 69 al partidei tur.
Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău și Steven Nsimba se numără printre jucătorii pe care Universitatea Craiova se va baza în încercarea de a obține calificarea.
Partida Ararat-Armenia - Universitatea Craiova va fi arbitrată de lituanianul Donatas Rumsas. Acesta va fi ajutat de Aleksandr Radiuš și Dovydas Sužiedėlis, iar Robertas Šmitas va fi arbitru de rezervă. În Camera VAR se vor afla Tomasz Kwiatkowski și Piotr Urban.
Cum s-a terminat partida tur de la Craiova
Universitatea Craiova și Ararat-Armenia au terminat la egalitate, scor 1-1, prima manșă a play-off-ului UEFA Europa League, disputată pe Stadionul „Ion Oblemenco”.
Craiovenii au început în atac, iar Al-Hamlawi, în minutul 7, și David Matei, în minutul 13, au ratat primele ocazii importante. Oaspeții au fost însă cei care au deschis scorul. În minutul 20, după un corner, Laurențiu Popescu a ieșit greșit, iar Malis a înscris cu o lovitură de cap.
Oltenii au restabilit egalitatea în minutul 33. Cicâldău i-a trimis mingea lui Bancu, iar acesta a înscris cu un voleu din careu. Cinci minute mai târziu, Baiaram a trecut pe lângă gol, însă Joao Bravim a intervenit.
La poarta cealaltă, Laurențiu Popescu a respins la șutul lui Sandro Lima, în minutul 44. Bancu a mai avut o oportunitate pe contraatac înainte de pauză, dar a trimis puțin pe lângă poartă.
În repriza secundă, Mekvabishvili a șutat pe lângă poartă în minutul 55, iar Sandro Lima a înscris pentru Ararat-Armenia în minutul 63, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.
Screciu și-a încercat șansa în minutul 66, dar Joao Bravim a apărat. Armenii au avut o ocazie importantă în minutul 83, când șutul puternic al lui Sandro Lima a fost deviat de Romanchuk în corner. Carlos Mora a trimis cu capul peste transversală în minutul 87, iar partida s-a încheiat 1-1.
La finalul meciului, Vladimir Screciu s-a declarat dezamăgit de rezultat, dar încrezător în șansele Universității Craiova la returul de la Erevan.
„Din păcate, un rezultat de egalitate, dezamăgitor. Ce pot să îmi reproșez? Mai bine de atât nu am putut să dau. Portarul a avut o intervenție fantastică, am avut multe ocazii importante. Iar luăm gol din fază fixă.
Sunt multe surprize, mai ales în meciurile europene. Nu contează că noi valorăm nu știu cât și ei nu știu cât. Este vorba despre moment și despre cum te prezinți la meci.
Este păcat, pentru că am avut foarte multe ocazii. Cred că, dacă se termina 3-1 sau 4-1, toată lumea era mulțumită. În cele din urmă, este bine că nu am pierdut și, cum am spus, mergem încrezători în meciul retur.
Jocul nostru din această seară, cum i-am simțit și noi pe ei, cred că ne dă șanse destul de mari. Cred că am făcut un meci bun. Păcat că nu am reușit să marcăm mai mult”, a declarat Vladimir Screciu la finalul meciului cu Ararat-Armenia, scor 1-1.
Pavel Badea: „Ne ducem în Armenia, batem și ne calificăm”
Pavel Badea, președintele Universității Craiova, a fost mai critic după remiza de pe teren propriu, pe care a catalogat-o drept un „semieșec”. Oficialul oltenilor consideră însă că echipa are în continuare șanse importante să ajungă în grupa UEFA Europa League.
„Este un semieșec! Cauzele vi le poate explica eventual antrenorul, pentru că el se ocupă de pregătire. Această echipă din Armenia putea fi depășită dacă echipa noastră ar fi fost măcar la 80 la sută din nivelul ultimului sezon. Este o echipă dificilă, dar nu suficient de bună individual despre care să spui că este peste noi din punct de vedere valoric. Multe momente a fost sub nivelul nostru în meci.
Eu sper ca echipa să se trezească și să joace la nivelul sezonului trecut. Nu am pierdut jucători, ba chiar am adus întăriri. Am avut în acest început de sezon goluri mai multe luate din faze fixe câte nu am luat campionatul trecut. E o problemă care trebuie remediată rapid și asta e treaba lui Coelho și a staff-ului tehnic.
În continuare sunt mari probleme în linia noastră defensivă. De două ori ne-a salvat portarul. A salvat ocazii uriașe. Dacă nu se va găsi o soluție, nu avem șanse să progresăm.
Aș vrea să transmit un mesaj fanilor: Baiaram e de-al nostru, e oltean, e craiovean, dacă vom continua să-l înjurăm, o să-l pierdem. Dacă nu îi dăm încredere, nu va mai avea tupeul de a-și asuma dueluri unu la unu. Bă, fraților, lăsați-l în pace! De ce să-l înjurăm?
Eu am mare încredere că echipa poate să-și revină! Nu cred că echipa este depășită din punct de vedere fizic. Cred că are un moment de ezitare din punctul de vedere al încrederii. Nu este totuși un rezultat care să te scoată complet din cărțile calificării. Ne ducem în Armenia, batem și ne calificăm”, a declarat Pavel Badea.
Calificarea în grupa UEFA Europa League se va decide joi, la Erevan. Ararat-Armenia - Universitatea Craiova se joacă de la ora 19:00 și va fi transmis LIVE pe VOYO Sport 1.