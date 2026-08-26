Deși sute de variante trimise de edituri au trecut deja de câteva filtre, manualele trebuie întâi aprobate, cumpărate de statul român și tipărite.

Ministrul Educației vede această întârziere drept o oportunitate ca liceenii să folosească proiectoarele, tablele digitale și tabletele. Cele din urmă au fost returnate însă de școli încă din 2023.

50 de milioane de lei este costul estimat al noilor manuale pentru primul an de liceu – câte 13 pentru fiecare profil. La unele, programa este fundamental schimbată. La limba română, de exemplu, lecțiile studiate până acum în ultimii doi ani de liceu sunt împărțite pe toți cei patru ani.

Cum ar putea arăta primele luni de liceu

Bogdan Lefter, autor de manuale: „Această partiție a fost înlocuită de o parcurgere mai aerisită a întregii literaturi române. Prime forme versificate în basme, în legende, apoi se trece la cronicarii medievali, pașoptismul și junimismul secolului XIX.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Evaluarea tehnică a sutelor de proiecte depuse de edituri pentru cele 113 discipline de liceu a fost finalizată recent. Dar urmează negocierea prețurilor, selectarea câștigătorilor și eventualele contestații care pot dura până la 8 luni. Așadar, ce se întâmplă în primele săptămâni de școală? Profesorii vor fi nevoiți să predea folosind resurse digitale provizorii, fișe de lucru printate, culegeri și ghiduri. Deoarece programele școlare sunt complet noi, vechile manuale de clasa a IX-a, întocmite acum peste 20 de ani, nu mai pot fi folosite ca reper.”

Mihai Dimian, ministrul Educației: „În aceste două săptămâni se vor oferi rezultatele la licitație. Dacă nu există contestații, sigur că manualele pot fi oferite în format digital. În licee, pe lângă o anumită infrastructură existentă, au fost distribuite și tablete, la un moment dat, în perioada de după pandemie.”

Doar că majoritatea primăriilor au cerut returnarea tabletelor încă de acum 3 ani. Așadar, predarea va depinde de laboratoarele de informatică. Ceea ce, sugerează șefii din educație, nu ar fi un obstacol.

Tablele interactive și videoproiectoarele, soluția pentru lipsa manualelor

Bogdan Cristescu, director al Centrului pentru Curriculum și Evaluare: „În ultimii ani, România a investit aproape un miliard de euro în tot ce înseamnă zonă de infrastructură. Au toți table interactive, au toți videoproiectoare, deci profesorul poate proiecta. Eu, ca părinte, mă gândesc acum că aș prefera ca copilul meu să nu care șase manuale într-o zi, dacă profesorul folosește interfața digitală.”

Elevii care vor lucra după noile manuale vor fi și primii vizați de bacalaureatul schimbat. Pentru profilul filologie, proba scrisă obligatorie la istorie este înlocuită de o limbă străină. La mate-info, a doua probă scrisă este, la alegere, fizică, chimie sau informatică.

Toți candidații vor avea o probă orală în plus, dintr-o materie a profilului opus. Evaluarea orală a competențelor lingvistice va include ambele limbi moderne studiate.