„El va fi înlocuit de Ilia Voloshyn (19 ani) ”, precizează Real pe reţelele sale sociale, potrivit News.ro.

Primul „Clasico” al sezonului va pune faţă în faţă doi dintre favoriţii la Balonul de Aur France Football, care va fi decernat luni la Londra: Lamine Yamal, de la Barcelona, şi Kylian Mbappé, de la Real Madrid.

Înaintea acestei confruntări, Barça se află în fruntea clasamentului din La Liga, cu 6 puncte avans faţă de Real (locul 3).

Atlético Madrid ocupă locul 2, la 2 puncte de Barcelona după victoria de sâmbătă împotriva echipei din La Coruña (1-0).

Catalanii au făcut legea împotriva madrilenilor în ultimii doi ani

În privința confruntărilor directe din ultimii doi ani, Barcelona a dominat-o fără drept de apel pe Real Madrid, pe care a învins-o de șase ori și în fața căreia a cedat o singură dată, potrivit Sport.ro.

Un nou succes al catalanilor le-ar oferi un avans liniștitor de nouă puncte față de marii rivali după doar 10 etape. Madrilenii sunt obligați să nu piardă pe Camp Nou pentru a nu-și reduce semnificativ șansele la titlu după mai puțin de o treime din sezon.