„Se va întâmpla. Lucrurile bune necesită timp, dar am încredere în drumul pe care îl construiesc. Fără grabă, cu speranţă şi cu certitudinea calmă că, într-o zi, va veni şi momentul meu”, a scris extrema catalană, în vârstă de 19 ani, într-o postare pe Instagram, potrivit Agerpres.

„Felicitări câştigătorilor, eu mă voi concentra pe ceea ce contează cel mai mult, să ajut FC Barcelona să câştige”, a adăugat el.

Tânărul jucător, care a devenit campion mondial cu Spania vara trecută, s-a clasat pe locul al treilea în ierarhia „Balonului de Aur” din 2026, în urma englezului Harry Kane (Bayern Munchen) şi a francezului Kylian Mbappe, atacantul echipei Real Madrid.

A câștigat Trofeul Kopa

Yamal a câştigat, însă, premiul pentru cel mai bun tânăr jucător (Trofeul Kopa) pentru al treilea an consecutiv, după ce, în 2025, ocupase locul al doilea în ierarhia ''Balonului de Aur'', după Ousmane Dembele (PSG).

Într-un interviu, vedeta Barcelonei a lăsat de înţeles că ar fi meritat să câştige trofeul în acest an, adăugând că se consideră "cel mai bun jucător din lume", la acelaşi nivel cu Kylian Mbappe.

Atacantul englez Harry Kane a câştigat trofeul ''Balonul de Aur'', pentru cel mai bun jucător al sezonului, luni seara, într-o gală organizată de revista France Football la Londra.