Consolele - foarte căutate acum, înainte de sărbători - au devenit aproape imposibil de găsit. Mai multe ne spune Florin Cașotă, jurnalist Technolust.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Criza cipurilor de memorie se prelungește și în 2027. Componentele pentru calculatoare s-au scumpit, iar unele costă de câteva ori mai mult decât la momentul lansării.
Consolele - foarte căutate acum, înainte de sărbători - au devenit aproape imposibil de găsit. Mai multe ne spune Florin Cașotă, jurnalist Technolust.
Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat.
Sursa: ProTV
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