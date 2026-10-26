„Nu suntem mulţumiţi. Suntem dezamăgiţi”, a declarat el cu răceală, explicând că echipa sa mai are încă multe de îmbunătăţit, scrie News.ro.

Ulterior, antrenorul a anunţat că jucătorii vor beneficia de două zile de odihnă.

„Voi vedeţi doar meciurile, dar noi am petrecut trei ore în avion, la Sevilla (care nu a mai decolat, n.r.), a trebuit să ne întoarcem la hotel, apoi să plecăm la Paris. Este mult. Nu vreau să vorbesc despre asta atunci când pierdem, pentru că nu sunt scuze. Dar nu suntem odihniţi şi trebuie să schimbăm acest lucru. Jucătorii vor avea două zile libere după antrenamentul de mâine. Vreau ca toată lumea să fie în formă şi să ia deciziile corecte în ceea ce priveşte alimentaţia, somnul şi recuperarea”, a explicat tehnicianul german.

Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia campioană a Spaniei, FC Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga.

În clasament, FC Barcelona, aflată la prima înfrângere stagională în campionat, conduce, cu 27 de puncte, urmată de Atletico Madrid – 25 de puncte şi Real Madrid – 24 de puncte.