ANM a prelungit alerta de vreme rea. Cod galben de furtuni pentru jumătate de țară

În cursul zilei de sâmbătă, vor fi ploi torenţiale însoţite de descărcări electric, vânt puternic, pe alocuri vijelii, precum şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

Administraţia Naţională de Meteorologie informează că vineri, 5 iunie, între orele 12 şi 23, în Munţii Apuseni, jumătatea de nord a Carpaţilor Orientali, sud-estul Munteniei şi sud-vestul Dobrogei se vor înregistra instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

„În zona Munţilor Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaţilor Orientali, precum şi în sud-estul Munteniei şi sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni”, precizează sursa citată.