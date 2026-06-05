ANM a prelungit alerta de vreme rea. Cod galben de furtuni pentru jumătate de țară

Vremea
Data publicării:
Data actualizării:
Ploaie 2
Shutterstock

Meteorologii atenţionează că vineri şi sâmbătă mare parte din ţară va fi sub Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

autor
Lorena Mihăilă

În cursul zilei de sâmbătă, vor fi ploi torenţiale însoţite de descărcări electric, vânt puternic, pe alocuri vijelii, precum şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni.

Administraţia Naţională de Meteorologie informează că vineri, 5 iunie, între orele 12 şi 23, în Munţii Apuseni, jumătatea de nord a Carpaţilor Orientali, sud-estul Munteniei şi sud-vestul Dobrogei se vor înregistra instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

„În zona Munţilor Apuseni, în jumătatea de nord a Carpaţilor Orientali, precum şi în sud-estul Munteniei şi sud-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici dimensiuni”, precizează sursa citată.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp. În cursul nopţii de vineri spre sâmbătă vor mai fi averse local în Transilvania şi zona Carpaţilor Orientali.

Sâmbătă, între orele 12 şi 23, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei şi a zonei de munte, local în Maramureş, în sudul Olteniei şi în nord-vestul Dobrogei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. 

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează meteorologii.

Aceştia adaugă că manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi local în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în estul şi sud-estul ţării, iar duminică mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Vremea azi, 29 mai. O zi însorită în majoritatea zonelor. Doar în est și în sud-est mai apar câțiva nori de ploaie

Sursa: StirilePROTV

Etichete: anm, cod galben, furtuna,

Articol recomandat de sport.ro
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
„Asta ar fi povestea”. Reacția genială a jucătoarei de pe locul 114 mondial, ajunsă în finala Roland Garros
Citește și...
Bacalaureat 2026
Ultima zi de școală pentru clasa a XII-a. Se încheie cursurile înainte de BAC

Elevii de clasa a XII-a au ajuns la unul dintre cele mai importante momente din parcursul lor școlar: încheierea cursurilor înainte de examenul de Bacalaureat. 
PRO VERDE
Economia circulară, soluția simplă pentru mai puțină risipă. Cum reduci deșeurile fără să-ți complici viața

Economia este esențială în lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea, continuarea tranziției de la o economie liniară la o economie circulară este atât de necesară.
Știri Actuale
O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Planul Roșu de Intervenție, activat. Primele imagini din zonă

O dronă marină a explodat, vineri, în Portul Constanța. La fața locului se află mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate.

Recomandări
Stiri Politice
Cum s-au poziționat partidele parlamentare față de premierul desemnat Eugen Tomac. Formațiunile care l-ar putea susține

Partidele parlamentare au reacționat la scurt timp după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Stiri Economice
România e în recesiune, dar ultimele date arată mai bine. PIB a scăzut mai puțin decât anunțase anterior INS

Economia României a stagnat în primul trimestru din 2026, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS), însă noile cifre sunt ușor mai bune decât estimările inițiale anunțate în luna mai.

Stiri externe
Lovitură pentru Trump. Ajutor de miliarde de dolari pentru Ucraina, aprobat cu voturi republicane în Camera Reprezentanților

Peste o duzină de parlamentari republicani au sfidat propria conducere — şi pe preşedintele Donald Trump — votând alături de democraţi pentru aprobarea unui proiect de lege important care prevede acordarea unui ajutor de miliarde de dolari Ucrainei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Iunie 2026

48:56

Alt Text!
Vorbește Lumea
04 Iunie 2026

01:46:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 4 - Virgil Stănescu

53:30

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 16

22:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Petrolul și-a ales noul antrenor: surpriza pregătită de ploieșteni

Sport

Zeljko Kopic, OUT de la Dinamo! ”Astăzi, drumurile noastre ajung să se despartă”