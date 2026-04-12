China a anunțat că va relua unele relații cu Taiwanul, după ce lidera opoziției taiwaneze l-a convins pe Jinping

Biroul pentru Taiwan al Partidului Comunist Chinez a emis un comunicat în care a anunțat că va analiza posibilitatea instituirii unui mecanism de comunicare pe termen lung între Partidul Comunist și Partidul Kuomintang din Taiwan.
De asemenea, a precizat că va facilita importul produselor de acvacultură din Taiwan, pe care le interzisese anterior.
Potrivit Associated Press, Cheng Li-wun, liderul Kuomintang, și președintele Chinei, Xi Jinping, au avut vineri o întâlnire de mare anvergură, în cadrul căreia au făcut apel la pace, fără a oferi detalii concrete. China revendică insula ca parte a teritoriului său și nu a exclus recurgerea la forță pentru a o anexa.
Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, care supraveghează relațiile cu China, a precizat că măsurile anunțate, precum promovarea unui mecanism de comunicare, sunt „tranzacții politice” între cele două părți, care ocolesc guvernul din Taiwan.
„Poziția guvernului este clară: pentru a asigura interesele națiunii și ale poporului său, toate chestiunile din Strâmtoarea Taiwan care implică puterea publică trebuie negociate de ambele guverne pe o bază egală și demnă, pentru a fi eficiente și a proteja cu adevărat drepturile și bunăstarea poporului”, a transmis Consiliul pentru Afaceri Continentale ca răspuns la anunțul Chinei.
FOTO: Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan
Relațiile dintre China și Taiwan, care rămân divizate din 1949, sunt tensionate de la alegerea în 2016 a președintei pro-independență Tsai Ing-wen, din Partidul Democrat Progresist. Beijingul a întrerupt cea mai mare parte a dialogului oficial cu guvernul din Taiwan și a început să trimită zilnic nave de război și avioane de vânătoare mai aproape de insulă.
În comunicat, China a afirmat că intenționează să reia zborurile directe între Taiwan și orașe din China continentală, precum Xi'an sau Urumqi, deși nu este clar cum vor fi puse în aplicare aceste măsuri fără aprobarea guvernului taiwanez.
China a interzis cetățenilor săi să călătorească în mod individual în Taiwan în 2019. Conform reglementărilor actuale din Taiwan, vizitatorii chinezi trebuie să dețină o viză de ședere valabilă eliberată de o altă țară, precum Statele Unite sau Uniunea Europeană, pentru a putea solicita o viză de vizitator.
China a precizat, de asemenea, că va depune eforturi pentru construirea unui pod care să lege continentul de Matsu și Kinmen, insule taiwaneze situate mai aproape geografic de China. Proiectul este o propunere de lungă durată pe care Beijingul a anunțat-o anterior.
China a interzis importul de ananas din Taiwan în 2021 și, de atunci, a extins interdicția la alte fructe și produse, inclusiv peștele grouper, calmarul și tonul.
După interdicția inițială privind peștele grouper, Ministerul Agriculturii din Taiwan a afirmat că a contactat China pentru a solicita ajustări care să asigure respectarea cerințelor de import.
China a răspuns cu o listă limitată de companii individuale cărora li s-a permis să vândă în China, dar fără a oferi explicații.