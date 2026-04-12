China a anunțat că va relua unele relații cu Taiwanul, după ce lidera opoziției taiwaneze l-a convins pe Jinping

Biroul pentru Taiwan al Partidului Comunist Chinez a emis un comunicat în care a anunțat că va analiza posibilitatea instituirii unui mecanism de comunicare pe termen lung între Partidul Comunist și Partidul Kuomintang din Taiwan.

De asemenea, a precizat că va facilita importul produselor de acvacultură din Taiwan, pe care le interzisese anterior.

Potrivit Associated Press, Cheng Li-wun, liderul Kuomintang, și președintele Chinei, Xi Jinping, au avut vineri o întâlnire de mare anvergură, în cadrul căreia au făcut apel la pace, fără a oferi detalii concrete. China revendică insula ca parte a teritoriului său și nu a exclus recurgerea la forță pentru a o anexa.

Consiliul pentru Afaceri Continentale din Taiwan, care supraveghează relațiile cu China, a precizat că măsurile anunțate, precum promovarea unui mecanism de comunicare, sunt „tranzacții politice” între cele două părți, care ocolesc guvernul din Taiwan.

„Poziția guvernului este clară: pentru a asigura interesele națiunii și ale poporului său, toate chestiunile din Strâmtoarea Taiwan care implică puterea publică trebuie negociate de ambele guverne pe o bază egală și demnă, pentru a fi eficiente și a proteja cu adevărat drepturile și bunăstarea poporului”, a transmis Consiliul pentru Afaceri Continentale ca răspuns la anunțul Chinei.

FOTO: Cheng Li-wun, lidera opoziției din Taiwan