Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, șeful delegației de la Teheran, a declarat că SUA au fost „incapabile să câștige încrederea iranienilor" transmite Agerpres.

„Colegii mei au prezentat inițiative constructive, dar cealaltă parte nu a reușit să câștige încrederea delegației iraniene", a scris Ghalibaf pe X, mulțumind totodată Pakistanului pentru mediere. El subliniase anterior că Iranul are bunăvoință, dar nu are încredere în Washington din cauza „experiențelor din războaiele anterioare".

Vicepreședintele american JD Vance a precizat că partea iraniană a decis să nu accepte condițiile SUA, deși Washingtonul a lăsat o propunere considerată „ofertă finală". Principalul obstacol, potrivit lui Vance, a fost refuzul Iranului de a se angaja să nu urmărească obținerea unei arme nucleare pe termen lung. Vance a refuzat să detalieze conținutul negocierilor.

Eșecul vine după ce, sâmbătă, președintele Trump anunțase că SUA au început operațiunile de deminare în Strâmtoarea Hormuz „ca un gest de bunăvoință".