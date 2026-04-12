Numirea sa până la sfârşitul sezonului vine în urma demiterii lui Steffen Baumgart, după ce a pierdut sâmbătă cu 1-3 în faţa ultimei clasate, FC Heidenheim.

Union Berlin, care ocupă locul 11 în Bundesliga, formată din 18 echipe, se află la 11 puncte distanţă de zona de retrogradare automată, cu cinci meciuri rămase, dar a câştigat doar de două ori în 14 meciuri de campionat în 2026.

Eta, în vârstă de 34 de ani, nu este străină de depăşirea barierelor, devenind prima femeie antrenor secund din Bundesliga, tot la Union Berlin, în noiembrie 2023.

Ea l-a înlocuit pe antrenorul de atunci, Nenad Bjelica, care ispăşea o suspendare de trei meciuri, în timpul victoriei cu 1-0 împotriva lui Darmstadt, în ianuarie 2024, devenind prima femeie care a condus o echipă din Bundesliga de pe marginea terenului.

Eta, fostă internaţională de tineret a Germaniei şi câştigătoare a Ligii Campionilor feminine cu Turbine Potsdam, lucrează ca antrenor al echipei sub 19 ani a Union Berlin din iulie 2025 şi va deveni antrenorul principal al echipei feminine a clubului în vară.

„Am avut o a doua jumătate de sezon extrem de dezamăgitoare şi nu ne vom lăsa orbiţi de poziţia noastră în clasament”, a declarat Horst Heldt, directorul departamentului de fotbal masculin al clubului Union.

„Situaţia noastră rămâne precară. Performanţele din ultimele săptămâni nu ne dau încrederea că putem schimba lucrurile cu actuala structură. Prin urmare, am decis să o luăm de la capăt”, a adăugat el.

În primul său meci, Marie-Louise Eta va înfrunta Wolfsburg sâmbătă (ora 16:30) pe Alte Försterei, stadionul echipei Union din estul capitalei germane, într-o partidă crucială în lupta pentru menţinerea în ligă.