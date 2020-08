Usain Bolt s-ar fi infectat cu Covid-19 la câteva zile după petrecerea de ziua sa

Usain Bolt ar fi fost testat pozitiv pentru Covid-19 la doar câteva zile după petrecerea pe care a organizat-o de ziua sa și s-a autoizolat deja la domiciliu.

Cel mai rapid om al planetei ar fi fost testat pozitiv pentru noul coronavirus după ce a participat vineri la o petrecere de ziua sa la care au mai fost invitați staruri din sport precum Raheem Sterling, de la Manchester City și Leoan Bailey, de la Bayer Leverkusen, scrie Daily Star.

Usain Bolt a precizat însă în cursul zilei de luni că este prematur să spună că este infectat cu Covid-19 și așteaptă încă rezultatul testului.

”Încerc să fiu responsabil”

Cu toate acestea, fostul mare atlet s-a autoizolat la domiciliul său din Jamaica, ca măsură de precauție.

”Bună dimineața lume, m-am trezit și am văzut că media spune că am fost confirmat cu Covid-19. Am făcut sâmbătă un test, pentru că trebuie să plec să lucrez. Încerc să fiu responsabil, așa că voi rămâne aici, pentru toți prietenii mei și vă spun că nu am niciun fel de simptome. Mă pun în carantină și aștept confirmarea pentru a vedea care este apoi protocolul”, a spus Usain Bolt.