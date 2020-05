Ce făcea Usain Bolt cu două zile înainte de nașterea fiicei sale. Dezvăluirea unui model britanic

Declarația îi aparține chiar tinerei de 22 de ani, Shari Halliday, care spune că a acceptat propunerea și i-a trimis lui Bolt două poze cu ea în lenjerie intimă. ”Ești sexy, jur. Îmi plac la nebunie”, i-ar fi replicat fostul atlet.

Fata spune că nu a știut de relația în care este implicat Bolt și că a aflat abia duminica trecută, când Bolt a devenit tată.

