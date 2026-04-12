Românii au umplut stațiunile din Bulgaria, de Paște. „În România nu găsești așa ceva”
Românii au umplut stațiunile din Bulgaria, de Paște. „În România nu găsești așa ceva”

Președintele Donald Trump a anunțat că Statele Unite vor bloca Strâmtoarea Ormuz: ”Începând de acum!”

Stiri externe
Donald trump afp
AFP

Președintele Donald Trump a anunțat duminică faptul că Marina Militară a SUA va începe să blocheze navele în Strâmtoarea Ormuz și să intercepteze orice navă care a plătit o taxă Iranului.

autor
Cristian Matei

Anunțul președintelui Americii vine la scurt timp după ce negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat.

„Începând de acum, Marina Statelor Unite, cea mai bună din lume, va demara procesul de BLOCARE a tuturor navelor care încearcă să intre sau să iasă din Strâmtoarea Hormuz”, a scris Trump pe Truth Social, potrivit CNN.

„La un moment dat, vom ajunge la o situație în care «TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ INTRE, TOȚI VOR AVEA DREPTUL SĂ IASĂ», dar Iranul nu a permis acest lucru, spunând pur și simplu: «S-ar putea să existe o mină undeva pe acolo», despre care nimeni nu știe, în afară de ei. ACEASTA ESTE O EXTORCARE LA SCARĂ MONDIALĂ.”, a precizat președintele SUA.

Trump a mai afirmat că SUA vor împiedica trecerea oricărei nave care a plătit o taxă Iranului și vor începe să îndepărteze minele din strâmtoare.

„De asemenea, am dat instrucțiuni Marinei noastre să caute și să intercepteze orice navă din apele internaționale care a plătit o taxă Iranului”, a scris el.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere liberă în marea liberă. De asemenea, vom începe să distrugem minele pe care iranienii le-au amplasat în strâmtoare. Orice iranian care trage asupra noastră sau asupra navelor pașnice va fi ARUNCAT ÎN IAD!”, spune liderul de la Casa Albă.

Închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran a provocat turbulențe economice la nivel mondial, iar o condiție esențială pentru ca SUA să ajungă la un acord de pace cu Iranul a fost ca acesta să permită trecerea liberă prin această cale navigabilă.

Într-o a doua postare, Trump a reiterat chiar această condiție, spunând: „Așa cum au promis, ar fi bine să înceapă procesul de REDESCHIDERE RAPIDĂ A ACESTEI CĂI NAVIGABILE INTERNAȚIONALE!”

Situația din Strâmtoarea Ormuz și stocurile nucleare ale Iranului au dus la un impas, potrivit oficialilor

Înaintea discuțiilor din acest weekend din Pakistan, oficialii americani au identificat o serie de domenii-cheie în care ar trebui să se înregistreze progrese pentru a putea încheia cu succes negocierile.

După ore întregi de discuții care s-au prelungit până în zori, echipele de negociatori americane și iraniene au ajuns într-un impas cu privire la mai multe dintre aceste puncte critice, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de CNN.

Pentru SUA, refuzul Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a renunța la stocul său de uraniu puternic îmbogățit a fost un obstacol extrem de important.

Fără rezolvarea acestor probleme, cererile Iranului ca SUA să ridice sancțiunile și să deblocheze miliarde de dolari din activele înghețate au ajuns, de asemenea, într-un impas, determinând ambele părți să declare eșecul negocierilor maraton.

Unii oficiali au indicat o diferență fundamentală în stilurile de negociere ca factor al impasului.

În trecut, Iranul a fost dispus să se supună unor discuții complexe pentru a ajunge la un acord. Procesul de ajungere la acordul nuclear din era Obama a durat aproximativ doi ani.

Principalele puncte de rezistență ale Iranului — programul său nuclear și strâmtoarea Ormuz — prezintă provocări specifice pentru SUA.

Ambele părți au prezentat, în cadrul discuțiilor, propuneri menite să rezolve problema nucleară, au declarat oficialii. Trump a afirmat anterior că SUA și Iranul vor colabora pentru a elimina ceea ce el numește „praful nuclear”, deși Iranul nu părea impresionat.

Strâmtoarea Ormuz prezintă o problemă mai recentă. Iranul a menținut canalul deschis în timpul discuțiilor anterioare, blocând traficul de petroliere abia după ce SUA și Israelul au lansat atacuri. Acum, închiderea provoacă turbulențe pe piețele energetice globale și dificultăți politice pentru Trump pe plan intern.

Negociatorii iranieni, conștienți de avantajul pe care le-l oferă strâmtoarea, au refuzat să se supună cererilor de redeschidere a căii navigabile până la încheierea unui acord final, au declarat oficialii.

Delegația Iranului a părăsit Pakistanul, au declarat surse pentru CNN

Echipa de negociatori a Iranului a părăsit Islamabadul după ce discuțiile maraton cu SUA nu au dus la încheierea unui acord, au declarat surse pakistaneze și iraniene pentru CNN.

Delegația lor a fost formată din 71 de persoane, printre care negociatori, experți, reprezentanți ai mass-media și personal de securitate, a transmis agenția de presă Tasnim, afiliată statului.

Însă, în ciuda celor 21 de ore de discuții intense cu SUA, cu Pakistanul în rol de mediator, cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord.

Întreaga delegație americană a părăsit, de asemenea, Pakistanul, a declarat pentru presa care îl însoțea pe vicepreședintele JD Vance un oficial american.

Vance a indicat că principalul punct de dezacord s-a concentrat în jurul refuzului Iranului de a renunța la programul său nuclear, în timp ce agenția iraniană Tasnim a dat vina pe „pretențiile și ambițiile excesive ale SUA” pentru eșecul oricărui acord.

Sursa: CNN

Etichete: iran, donald trump, stramtoarea ormuz, razboi

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
De ce negocierile de pace dintre SUA și Iran au eșuat. Ghalibaf: „SUA nu au reușit să câștige încrederea noastră"

Discuțiile directe dintre Statele Unite și Iran s-au încheiat duminică dimineață fără un acord, după 21 de ore de dialog, anunță AFP și dpa. 
Stiri externe
Concluziile negocierilor de 21 de ore dintre SUA și Iran. Ce urmează după ce nu au ajuns la un acord

Au negociat timp de 21 de ore. Cea mai înaltă întâlnire între SUA și Iran de când guvernul revoluționar a ajuns la putere în anii ’70. Dar, în final, nu a fost suficient.
Stiri externe
Anunțul Iranului după eșecul negocierilor cu SUA. „Orice încercare va fi întâmpinată cu un răspuns sever”

Iranul a afirmat duminică că situaţia din Strâmtoarea Ormuz nu se va schimba, referindu-se la restricţiile impuse de la începutul războiului, cu excepţia cazului în care Statele Unite acceptă un "acord rezonabil", transmite EFE.

Recomandări
Stiri externe
Interviurile Stirileprotv.ro
Ce înseamnă Învierea. Părintele Sofian: „Lumina care ne înveșmântează cugetul, sufletul și trupul. Înviază totul în jur”

Părintele Sofian Costea a ales calea monahiei, după drept, psihologie, doctorate și ample lucrări științifice. Nevăzător din naștere, el l-a găsit pe Dumnezeu în studiu și a vorbit despre miracolul Învierii, într-un interviu acordat lui Alex Dima.

Stiri externe
Alegeri Ungaria 2026. Viktor Orban ar putea pierde puterea după 16 ani. Prezență uriașă la urne

Ungaria organizează astăzi alegeri pentru desemnarea celor 199 de membri ai Adunării Naționale, într-un scrutin considerat cel mai competitiv din ultimul deceniu. Cele mai recente sondaje indică o înfrângere pentru Viktor Orban, după 16 ani la putere.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Aprilie 2026

02:07:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Aprilie 2026

01:43:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Ce înseamnă nașterea pozitivă

16:45

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara care se sapă singură

46:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

