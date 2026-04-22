Evenimentul a fost presărat cu momente artistice și momente care au amintit de performanțele Nadiei Comăneci.

„Mă simt extrem de onorată să să transmit acest mesaj. Inima mea bate totdeauna un pic mai tare când mă gândesc la Deva. Vă mulțumesc din suflet că alegeți să sărbătoriți excelența în sport.

Dragi sportivi, vă privesc cu multă speranță. Știu ce simțiți în momentul în care urcați pe aparat. Sfatul meu pentru voi este simplu: nu vă temeți de greșeli. Nu căutați să obțineți numai nota 10, ci să fiți în fiecare zi mai buni.

Dragi antrenori, fără voi drumul spre podium este imposibil.

Deva a fost, este și va rămâne o capitală a gimnasticii mondiale”, a spus Nadia Comăneci, într-un mesaj video transmis la eveniment.

Campioane legendare, reunite pe aceeași scenă

Ceremonia campioanelor din cadrul galei de la Deva a adus pe scenă 40 de campioane care au obținut, în total, 455 de medalii: Georgeta Gabor, Dumitrița Turner, Emilia Eberle, Marilena Vlădărău, Mirela Barbălată, Simona Renciu, Camelia Renciu, Mihaela Stănuleț, Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Simona Păuca, Daniela Silivaș, Camelia Voinea, Lăcrămioara Filip, Eugenia Popa, Lavinia Miloșovici, Maria Neculiță, Mirela Pașca, Gina Gogean, Alexandra Marinescu, Mirela Țugurlan, Ionela Loaieș, Claudia Presăcan, Corina Ungureanu, Loredana Boboc, Andreea Răducan, Silvia Stroescu, Andreea Ulmeanu, Monica Roșu, Daniela Sofronie, Cerasela Pătrașcu, Ana Porgras, Amelia Racea, Raluca Haidu, Ștefania Stănilă, Silvia Zarzu, Silviana Sfiringu, Ioana Stănciulescu, Daniela Trică, Sabrina Voinea.

Au fost omagiați și campioni din alte sporturi, dar și reprezentanți ai Corvinului: Elisabeta Lipă, Veronica Cochela, Alina Dumitru, Otilia Bădescu, Marieta Ilcu, Ela Kovacs, Avram Iancu, Romulus Gabor, Ioan Andone, Ioan Petcu, Florin Maxim.

Gala jubiliară de la Deva „Nadia 10 – Perfecțiunea inspiră” a fost organizată sub egida Anul Nadia. Sub semnul notei de 10, devenită reper universal al perfecțiunii, evenimentul a fost o celebrare a unor destine extraordinare, a unei școli sportive care a format campioane legendare și a unei tradiții care continuă să inspire.