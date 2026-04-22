"Nu mai există nicio îndoială că trăim o schimbare de epocă", afirmă O'Flaherty într-un raport privind activitatea sa de anul trecut.

"Impactul inteligenţei artificiale, tripla criză planetară (încălzirea climatică, poluarea şi pierderea biodiversităţii), niveluri crescute de inegalitate, impactul subestimat al pandemiei de COVID-19, erodarea generalizată a încrederii, declinul multilateralismului, ascensiunea populismelor: dovezile sunt peste tot în jurul nostru", argumentează oficialul Consiliului Europei.

"Realizările noastre inestimabile în materie de drept şi de practică în domeniul drepturilor omului sunt ameninţate. Lucru de neimaginat, riscăm să le pierdem", a tras un semnal de alarmă Michael O'Flaherty, care şi-a prezentat miercuri raportul în faţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), reunită săptămâna aceasta în sesiune de primăvară la Strasbourg.

El şi-a exprimat îngrijorarea faţă de amploarea "atingerilor şi încălcărilor drepturilor omului în lumea întreagă", după cum o ilustrează situaţia romilor în Europa, populaţie care, în opinia sa, suferă "cea mai generalizată încălcare a drepturilor omului de pe acest continent".

"În ultimii ani au avut loc mai multe războaie decât într-o generaţie", a remarcat comisarul O'Flaherty, care şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu faptul că "normele" şi "tratatele" fac obiectul respingerii, respingere care nu mai vizează doar extremele, ci acum şi "centrul vieţii noastre politice".

În acest context, el a făcut apel la "recunoaşterea comorii pe care o reprezintă drepturile omului şi pe care riscăm să o pierdem" şi la "abordarea marilor mize şi provocări ale epocii noastre", precum războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei, situaţia romilor sau "gestionarea frontierelor".

"Ne aşteaptă ani extrem de dificili", dar "avem instrumentele necesare pentru a supravieţui. Provocarea constă în punerea lor în aplicare într-un mod corect", adaugă Michael O'Flaherty.